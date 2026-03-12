Тариф на електроенергію з 1 квітня: названо ціну за 1 кіловат-годину для населення
- Уряд продовжив дію ПСО на електроенергію до 30 квітня 2026 року, тому ціна за світло становитиме 4,32 гривні за кіловат-годину.
- Для споживання до 2 тисяч кіловат-годин на місяць діятиме ціна 2,64 гривні за кіловат-годину, а за споживання понад ліміт – 4,32 гривні за кіловат-годину.
Комунальні тарифи та їхні ціни завжди залишаються актуальним питанням для українців. Зокрема важливим питанням є вартість електроенергії.
Якою буде вартість електроенергії у квітні?
Про вартість ціни на світло до травня вже раніше розповіла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Вона повідомляла, що уряд продовжив дію ПСО на електроенергію до 30 квітня 2026 року. Це означає, що під час опалювального сезону українці й надалі платитимуть 4,32 гривні за кіловат-годину.
Також зберігаємо пільгову ціну для споживачів з електроопаленням,
– написала Свириденко.
- Так, за обсяг споживання до 2 тисяч кіловат-годину на місяць діятиме ціна – 2,64 гривні за кіловат-годину.
- А за споживання понад встановленого ліміту ціна – 4,32 гривні за кіловат-годину.
Щодо опалювального сезону – точну дату його завершення ще не називали. Зокрема він цьогоріч офіційно триває з 1 листопада 2025 року і до 31 березня 2026 року. Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів України №812.
Проте на практиці ситуація зазвичай є іншою. Опалювальний період залежить ще й від двох факторів:
- температури повітря;
- рішень місцевих громад.
Нагадаємо! Період подачі тепла закінчується не раніше, ніж коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря перевищує 8°С.
Що ще слід знати про тарифи в Україні?
- Уряд прагне зберегти фіксовані ціни на газ для населення. Як зазначали Свириденко, держава і надалі забезпечуватиме відповідну підтримку людей.
- Водночас Верховна Рада передала тимчасові повноваження до органів місцевого самоврядування щодо встановлення тарифів на воду. Під час розглядання та ухвалення рішення змін у цінах на водопостачання не буде.