Тариф на електроенергію з 1 квітня: названо ціну за 1 кіловат-годину для населення

Комунальні тарифи та їхні ціни завжди залишаються актуальним питанням для українців. Зокрема важливим питанням є вартість електроенергії.

Якою буде вартість електроенергії у квітні?

Про вартість ціни на світло до травня вже раніше розповіла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Вона повідомляла, що уряд продовжив дію ПСО на електроенергію до 30 квітня 2026 року. Це означає, що під час опалювального сезону українці й надалі платитимуть 4,32 гривні за кіловат-годину.

Також зберігаємо пільгову ціну для споживачів з електроопаленням,

– написала Свириденко.

Так, за обсяг споживання до 2 тисяч кіловат-годину на місяць діятиме ціна – 2,64 гривні за кіловат-годину.

А за споживання понад встановленого ліміту ціна – 4,32 гривні за кіловат-годину.

Щодо опалювального сезону – точну дату його завершення ще не називали. Зокрема він цьогоріч офіційно триває з 1 листопада 2025 року і до 31 березня 2026 року. Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів України №812.

Проте на практиці ситуація зазвичай є іншою. Опалювальний період залежить ще й від двох факторів:

температури повітря; рішень місцевих громад.

Нагадаємо! Період подачі тепла закінчується не раніше, ніж коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря перевищує 8°С.

Що ще слід знати про тарифи в Україні?