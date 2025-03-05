Чи буде зростати тариф на електроенергію з 1 березня

Тариф на електроенергію зріс у червні 2024 року. У 2025 його подорожчання поки що не передбачається.

Який тариф на електроенергію зараз

Відповідно до рішення уряду, тариф на електроенергію для побутових споживачів не буде змінюватись щонайменше до 30 квітня 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго.

Читайте також Експорт корисних копалин у 2024 році приніс 8,1% від загального виторгу

Зараз вартість світла для побутових споживачів – 4,32 гривні за кіловат-годину. Є споживачі, які можуть платити майже вдвічі менше. Йдеться про тих, хто користується двозонними лічильниками.

Завдяки такому пристрою, тариф ділиться на денний та нічний:

денний тариф – діє з 7:00 до 23:00 – 4,32 гривні за кіловат-годину;

нічний – з 23:00 – 7:00 – 2,16 гривні за кіловат-годину.

Хто може платити за електроенергію за старим тарифом

Власники електроопалювальних установок можуть платити за світло 2,64 гривні за кіловат-годину. Такий тариф застосовується лише на перші 2 000 кіловатів споживання.

Зауважте! Усе, що перевищує цей ліміт, вираховується за стандартним тарифом – 4,32 гривні за кіловат-годину.

Наприклад, загальний обсяг споживання такої особи за місяць – 2 500 кіловатів, відповідно, платіж розраховується так: