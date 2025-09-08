У липні експорт з найбільшої економіки Європи, Німеччини, знизився на 0,6% порівняно з попереднім місяцем. Це пов'язують з тим, що відбулося скорочення експорту до США через встановлені тарифи.

Що загрожує економіці Німеччини?

Прогнозується, що через експортноорієнтовану економіку Німеччина може сильно постраждати через імпортні тарифи США, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Саме США були найбільшими торговельними партнерами Німеччини торік. Лише двостороння торгівля товарів склала 253 мільярди євро.

Нагадуємо! США ввели імпортний тариф в 15% на більшість товарів з ЄС. Відповідно до укладеної угоди, такий рівень мит запобігає торговельній війні між двома союзниками.

Водночас німецький експорт до інших європейських країн на цьому фоні зріс на 2,5% за місяць, але товари до інших країн поза ЄС скоротилися – на 4,5%.

За словами старшого економіста Commerzbank, Ральфа Сольвена, є сподівання, що німецьке постачання до інших країн єврозони збільшиться. Відтак це не так сильно уповільнить економіку країни.

У якому стані промисловість Німеччини?

Попри ситуацію з експортом промислове виробництво країни зросло у липні на 1,3%. Цікаво, що аналітики Reuters прогнозували зростання лише на 1%.

Крім того, статистичне відомство переглянуло дані за попередній місяць. Таким чином, у червні падіння виробництва оцінюються лише в 0,1% замість попередніх 1,9%.

Як тарифи США впливають на одну із галузей ЄС?