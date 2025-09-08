Німецький експорт впав: до чого тут тарифи США
- Експорт Німеччини в липні знизився через встановлені США нові тарифи на європейський товар.
- Однак попри це промислове виробництво країни зросло на 1,3%, випереджаючи прогнози аналітиків.
У липні експорт з найбільшої економіки Європи, Німеччини, знизився на 0,6% порівняно з попереднім місяцем. Це пов'язують з тим, що відбулося скорочення експорту до США через встановлені тарифи.
Що загрожує економіці Німеччини?
Прогнозується, що через експортноорієнтовану економіку Німеччина може сильно постраждати через імпортні тарифи США, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.
Саме США були найбільшими торговельними партнерами Німеччини торік. Лише двостороння торгівля товарів склала 253 мільярди євро.
Нагадуємо! США ввели імпортний тариф в 15% на більшість товарів з ЄС. Відповідно до укладеної угоди, такий рівень мит запобігає торговельній війні між двома союзниками.
Водночас німецький експорт до інших європейських країн на цьому фоні зріс на 2,5% за місяць, але товари до інших країн поза ЄС скоротилися – на 4,5%.
За словами старшого економіста Commerzbank, Ральфа Сольвена, є сподівання, що німецьке постачання до інших країн єврозони збільшиться. Відтак це не так сильно уповільнить економіку країни.
У якому стані промисловість Німеччини?
Попри ситуацію з експортом промислове виробництво країни зросло у липні на 1,3%. Цікаво, що аналітики Reuters прогнозували зростання лише на 1%.
Крім того, статистичне відомство переглянуло дані за попередній місяць. Таким чином, у червні падіння виробництва оцінюються лише в 0,1% замість попередніх 1,9%.
Як тарифи США впливають на одну із галузей ЄС?
Для Євросоюзу хімічна промисловість займає четверте місце за обсягом експорту, а попереду лише машинобудування, автомобільна та фармацевтична галузі.
Однак через тарифи США проти товарів ЄС клієнти почали відкладати замовлення хімічної продукції. Відомо, що нова торгівельна угода між США та ЄС передбачає запровадження 15% мита на більшість імпортних товарів з 27 країн ЄС.
Такими темпами очікується, що прибутки хімкомпаній у ІІІ кварталі 2025 року скоротяться на 5%. У другому падіння склало 22%.