Після весни можливі нові тарифи: що зміниться в цінах на світло для населення
Після завершення опалювального сезону українців може чекати нове підвищення тарифів на світло. Вже зараз експерти попереджають, що зростання цін на світло та газ, відповідно до вимог інтеграції, є ймовірним. Хоча наразі тариф на електроенергію залишається стабільним.
Чого чекати після завершення опалювального сезону
Відомо, що тариф на електроенергію не переглядатимуть щонайменше до 1 травня 2025 року. З 1 червня 2024 року для побутових споживачів кіловат світла коштує 4,32 гривні.
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Як розповів 24 Каналу Геннадій Рябцев, є ймовірність, що після закінчення опалювального сезону в Україні можуть підвищити тариф на світло.
Серед вимог для подальшої інтеграції з Європейським союзом та умов щодо надання кредитів Міжнародним валютним фондом є скасування спеціальних обов'язків на ринках електричної енергії та природного газу.
Тобто пільгові ціни за світло та газ для побутових споживачів у майбутньому мають бути підвищені до ринкових рівнів.
Зауважте! Хоч ринкова ціна і не має фіксованого показника, втім, за словами Рябцева, орієнтир вартості складає десь 7 гривень.
Чи зросте в Україні світло
Рябцев пояснює, що поки невідомо, чи підійматимуть в Україні ціни одночасно і на газ, і на світло відповідно до вимог. У такому випадку найпершими постраждають гаманці побутових споживачів.
Водночас якщо тариф на світло і підіймуть наступного року, то це буде не до ринкового рівня, а лише у його напрямку.
Зверніть увагу! В Міністерстві енергетики заявили, що навіть теперішня ціна на світло покриває лише собівартість виробництва та передачі електроенергії побутовим споживачам.
Крім того, наразі в енергосистемі зберігається нестача потужності генерації через проблеми, що зберігаються на атомних електростанціях, а погана погода не сприяє генерації на сонячних та вітрових станціях.