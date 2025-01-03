У Молдові суттєве підвищення тарифів на світло: до чого тут Придністров'я

На тлі припинення постачання російського газу до Придністров'я в Молдові зросли майже вдвічі ціни на світло. Річ у тім, що на території невизнаного Придністров'я розташована електростанція, яка забезпечувала два береги Дністра електроенергією, зокрема й Молдову.

Як зросли тарифи на світло в Молдові

На засіданні 3 січня Національне агентство з регулювання в енергетиці затвердили нові тарифи для компаній Premier Energy та FEE Nord, передає 24 Канал з посиланням на Newsmaker.

Читайте також У Придністров'ї почались аварійні відключення світла

Споживачі Premier Energy почнуть платити 4,10 молдавського лея за кіловат-годину, а це майже 9,40 гривні за офіційним курсом НБУ. Новий тариф на 75% більший, ніж чинний тариф.

Для споживачів FEE-Nord тариф зросте до 4,68 молдавського лея за кіловат-годину (понад 10 гривень), а це більше на 65%.

Зараз в Молдові діє надзвичайний стан в енергетиці через припинення постачання російського газу до невизнаного Придністров'я.

Річ у тім, що користуючись газом з Росії працювала електростанція невизнаного Придністров'я, з якої електроенергію отримувала й Молдова.

Відтак країна змушена економити електроенергію та навіть запроваджувати віялкові відключення, адже не може компенсувати обсяги іншою генерацією та імпортом.