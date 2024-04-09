Світло може коштувати майже 4 гривні за кіловат: коли для українців встановлять новий тариф

Про підвищення вартості електроенергії розмови не вщухають від початку року. А на фоні останніх подій це стало ще актуальніше. Очікується, що ціна на світло для населення може суттєво зрости вже цього літа.

Ситуація з електроенергією

Нещодавно стало відомо, що в Кабміні не виключають можливість підвищити тариф на електроенергію для українського населення. Все через те, що росіяни з новими силами почали атакувати енергетичну інфраструктуру.

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У період з 22 по 29 березня ворог атакував 7 теплових електростанцій та 2 гідроелектростанції. Росіяни змінили тактику й тепер зосередилися на ударах високоточними ракетами по електростанціях у менш захищених регіонах.

Як розповів міністр енергетики України Герман Галущенко, збитки від останніх атак ворога на енергооб'єкти можуть становити мільярди доларів.

Герман Галущенко Міністр енергетики України Руйнування були значні – і в електроенергетиці, і в електропередачі. Ситуація складна.

Експерт Олег Попенко для 24 Каналу розповів, що населенню варто очікувати, що світло зросте в ціні. Імовірно, підвищення ціни буде вже цього літа, але конкретної дати немає.

Олег Попенко Експерт з питань ЖКП У нас вартість світла лише неврегульована для населення. Всі інші сфери – це ринок. Загальна ринкова вартість світла за кіловат мала б становити 7 гривень – це якщо враховувати тариф на розподіл, тариф на передачу, ПДВ та інше.

На скільки зросте світло для українців

Нині тариф на електроенергію становить 2,64 гривні за кіловат-годину.

Член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк розповів ще на початку 2024 року, що тарифи на електрику можуть зрости вдвічі вже цьогоріч. На таке рішення підштовхують західні партнери.

Водночас голова НКРЕКП Валерій Тарасюк розповів, що допускаються зміни в питанні забезпечення ПСО.

Будуть або зміни, або продовження ПСО щодо населення в наявному варіанті... Якщо зміни, то, можливо, вони будуть важкими, але точно зваженими. Конкретніше можна буде сказати пізніше,

– сказав Валерій Тарасюк.

Довідка: ПСО – це режим покладання спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування цього ринку. Він передбачає, що різницю між тарифами та ринковою ціною покривають НАЕК "Енергоатом" та "Укргідроенерго" до 1 травня 2024 року.

На думку Попенка, сьогодні можна говорити про те, що чиста вартість електроенергії для населення може бути встановлена на рівні 3,5 гривні за кіловат.

Втім, якщо тариф на електроенергію зросте, то він потягне за собою ще й ріст цін на обслуговування багатоквартирного будинку,

– додає експерт з ЖКП.

Тобто якщо нині сім'я платить за обслуговування будинку в середньому 300 – 400 гривень, то ця сума зросте на 10 – 15%.