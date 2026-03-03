Популярний мобільний оператор звернувся до українців: що пропонують у березні 2026 року
- lifecell пропонує акційний тариф для українців віком від 55 років з перенесенням номера до мережі lifecell до 31 грудня 2027 року.
- Тариф коштує 190 гривень на місяць.
Українцям, яким 55 років та більшее, пропонують перенести свій номер до lifecell. Такі особи можуть обрати акційний тариф "Турбота".
Що оператор lifecell пропонує для українців?
У компанії наголосили, що перенести номер можна до 31 грудня 2027 року включно.
Тарифний пакет має таке наповнення:
- 20 гігабайтів інтернету;
- 1 000 хвилин на всі номери по Україні (окрім lifecell);
- безліміт на номери lifecell;
- безліміт на застосунки (YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, Facebook тощо).
Вартість акційного тарифу становить 190 гривень на місяць.
Після використання перших 50 гігабайтів швидкість інтернет-трафіку буде становити до 1 мегабіт-секунду до кінця дії оплаченого пакету послуг на місяць,
– уточнив оператор.
Водночас плата за місячний пакет послуг знімається рівно через місяць від дати, коли пакет був підключений минулого місяця. Якщо підключення відбулося в останній день місяця, то наступна плата за пакет послуг стягуватиметься в останній день наступного місяця.
Акційний мобільний тариф доступний для підключення у період з 19 лютого 2026 року до 31 грудня 2027 року:
- для громадян Україн;
- людей віком від 55 років;
- при перенесенні номера до мережі lifecell;
- при поданні заявки на перенесення у магазинах, що працюють під ТМ lifecell або у центрах продажу та обслуговування "Volia".
Можливість користування міжнародним роумінгом на акційному тарифному плані недоступна. Про це повідомили на сайті lifecell.
У разі необхідності використання міжнародного роумінгу, рекомендують перейти на інший доступний тариф, умовами якого передбачена така можливість.
Зверніть увагу! Змінити акційний тарифний план слід до перетину кордону.
Які є новини щодо мобільних операторів?
Мобільний оператор Київстар з 1 березня змінив ціну тарифу "SIM для пристроїв". Вона зросла з 1 гривні до 2 гривень.
Водночас оператор Vodafone планує підвищити ціни на тарифи протягом березня 2026 року. Деякі з пакетів зростуть на кілька десятків гривень.