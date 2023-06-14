Комуналка в Україні суттєво подорожчала: за що українці платитимуть більше
У червні для українців підняли декілька тарифів на комунальні послуги, тож уже в липні вони платитимуть більше. Зокрема змінилися ціни на електроенергію і воду.
Ціни на електроенергію зросли
Уже в липні для українців прийдуть платіжки за комуналку з новими цінами. Наприклад вартість електроенергії тепер однакова незалежно від використаних кіловатів. Вона становить – 2,64 гривні за кіловат-годин. Також ціна на розподіл світла піднялася на 25 – 50% для обленерго з ілюстрації.
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До слова, щоб зекономити на платіжках за світло, можна оформити двозонний та тризонний тариф. Тоді у не пікові години електроенергія коштуватиме дешевше.
Двозонний тариф:
- 23:00 – 7:00 – 1,32 гривні за кіловат-годину (50% від повного тарифу);
- 7:00 – 23:00 – 2,64 гривні за кіловат-годину (повний тариф).
Тризонний тариф:
- 8:00 – 11:00 / 20:00 – 22:00 – 3,96 гривні за кіловат-годину (150% від повного тарифу);
- 7:00 – 8:00 / 11:00 – 20:00 – 2,64 гривні за кіловат-годину (повний тариф);
- 23:00 – 7:00 – 1,06 гривні за кіловат-годину (40% від повного тарифу).
Для цього потрібно подати заяву на сайті обленерго та через онлайн-платформу "Персональний кабінет", оплатити платіжку, яка надійде на пошту і через два тижні особу переведуть на обраний тариф.
Вартість води теж змінилася
Ціна на централізоване водопостачання та водовідведення теж піднялася, але сума відрізняється у кожній області. Тому ми перенесли її на наступну інфографіку.
Що з тарифами на газ
Вартість газу не змінюватиметься до 1 травня 2024 року. Клієнти "Нафтогазу" платитимуть – 7,96 гривні за кубометр газу. Проте в інших 8 постачальників вартість відрізняється.