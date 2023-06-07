Тарифи у червні змінились: скільки тепер платять українці за електроенергію, воду та газ

З червня 2023 року деякі тарифи для населення зросли. Зокрема мова йде про електроенергію, вартість якої зросла майже вдвічі.

Як змінилися ціни на електроенергію

З травня 2023 року вартість електроенергії підняли до 2,64 гривні за кіловат-годин. Проте це ще не все, НКРЕКП прийняла рішення щодо збільшення тарифу на розподіл електроенергії. Ціна зросте від 25% до 50%.

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Це підвищення чекає на 22 компані, ось деякі з них:

"Вінницяобленерго", "Волиньобленерго", "ДТЕК Дніпровські електромережі", "Закарпаттяобленерго", "ДТЕК Київські електромережі", "Львівобленерго" тощо.

До кінця червня компанії, які входять в підсанкційну групу VS Energy, обслуговуватимуть населення за старими цінами на розподіл. Серед них:

"Житомиробленерго";

ПРАТ "Кіровоградобленерго";

ПРАТ "Рівнеобленерго";

АТ "Чернівціобленерго";

АТ "Херсонобленерго".

Як змінилася вартість води

Для прифронтових територій вартість електроенергії не змінюватимуть.

З 1 червня почали діяти нові тарифи на воду, які ще раніше анонсували у НКРЕКП. Тоді були прогнози, що вартість централізованого водопостачання та водовідведення зросте приблизно на 30%, але точні цифри назвати не могли.

Ціни у різних областях відрізняються через такі чинники:

обсягів споживання;

кількості споживачів конкретного водоканалу;

особливостей надання послуг.

Що з тарифами на газ

Ті українці, які користуються послугами "Нафтогазу" будуть платити за тарифом 7,96 гривні за кубометр газу до 1 травня 2024 року.

В Україні все ще діє мораторій на підвищення цін для населення на комунальні послуги під час воєнного стану і 6 місяців після нього. Проте тарифи потрібно підняти , щоб підготуватися до наступного осінньо-зимового періоду.

Проте в Україні працюють 9 постачальників газу, тому вартість в них може варіюватися від 7,7 до 9,99 гривні за кубометр. Вони теж не мінятимуть ціни до кінця весни наступного року.