Тариф на електроенергію суттєво зросте: вже відомо скільки платитиме населення

В Україні терміново ухвалили новий тариф на електроенергію для населення. Держава більше не може покривати різницю в ціні для населення.

Якою буде вартість електроенергії

Міністр енергетики Герман Галущенкотерміново вніс постанову про підвищення тарифу на електроенергію для населення на розгляд Кабміну. Її вже схвалили, тож новий тариф становитиме 2,64 гривні за кіловат годину.

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Зауважте! Вартість піднімуть ще й за розподіл. Це відбудеться у два етапи: перший – у червні, другий –протягом липня – грудня 2023 року. Тарифи зростуть приблизно на 25–50%.

Чому піднімуть ціни на електроенергію

Дійсний тариф на електроенергію покриває лише чверть витрат на її виробництво та обслуговування, розповів голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

Нагадаємо! Востаннє тарифи на світло для населення підіймали у 2017 році. Тоді вартість зросла на 5%.

Нині діє тариф 1,44 гривні для тих хто споживає на місяць менше 250 кіловатів на годину та 1,68 гривні для тих хто використовує більше. У НКРЕКП вважають, що доцільним тарифом буде 6 гривень за кіловат годину.

Ціна складається з таких компонентів:

ціна самої електроенергії;

тарифу на передачу та розподіл електроенергії;

вартість послуги постачальника;

ПДВ.

Голова НКРЕКП зазначив, що держава вже не має можливості продовжувати оподатковувати населення за низькими тарифами. Також необхідно підготуватися до наступного осінньо-зимового періоду, який обіцяє бути складним.

У коментарі 24 Каналу аналітик Юрій Щедрін теж зауважив, що підвищення тарифів неминуче, адже потрібні великі кошти на відновлення.

Юрій Щедрін Аналітик "Центру розвитку міст" Однак коли це відбудеться – питання політичне, адже рішення прийматиме Кабмін. Втім це робитимуть більше з соціальної точки зору, тобто для населення підвищення робитимуть менш болісним,

У 7 областях вимкнули світло 30 травня

У Міненергетики повідомили, що через нічну ракетну атаку, частково знеструмлені 7 областей України.

Водночас ворог продовжує тероризувати прифронтові та прикордонні території. Внаслідок обстрілів у Донецькій області було знеструмлено 6 населених пунктів, без світла також залишилася частина споживачів у Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Херсонській, Чернігівській областях,

– йдеться у повідомленні.

Нині тривають ремонтні роботи, де це дозволяє безпека.

Чи будуть нові відключення світла

До слова, на початку літа українців можуть чекати нові відключення світла, розповів у коментарі 24 Каналу Володимир Омельченко, директор енергетичних програм у Центрі Разумкова,

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм у Центрі Разумкова Втім, дійсно, чимало атомних блоків та блоків теплових електростанцій потребують ремонту. Це відбудеться десь у червні – липні. В цей період потрібно, щоб Міненергетики разом з Укренерго збалансували цю ситуацію. Я маю на увазі замінювати блоки, які виводяться у ремонт, тими, що можуть працювати. Загалом, ситуація може бути під контролем.

Він додав, що у певні години у людей може не бути світла.

Втім я не можу й прогнозувати те, що вони можуть набрати якогось масового характеру. Адже у нас на додаток є ще опція імпорту електричної енергії з Європейського союзу,

– пояснив він.

Тобто відключення скоріше за все будуть точковими у кількох регіонах.