Тарифи на електроенергію зростуть одразу після закінчення війни

Тарифи на електроенергію, на думку експерта з ЖКП, зростуть одразу після закінчення війни. Оскільки вони у ЄС набагато вищі, ніж в Україні. Які зараз тарифи на електроенергію в Європі та Україні, читайте далі.

Тарифи зростуть після закінчення війни

Олег Попенко, у коментарі 24 каналу підкреслив, що у Європі вартість електроенергії на сьогодні для побутового населення складає понад 10 гривень. В деяких країнах понад 15 гривень, або навіть більш як 30 гривень. Об'єднання України з європейською електромережею приведе до того, що вартість електроенергії в Україні буде зростати.

Читайте також Безстрокові USDC контракти: що потрібно знати трейдерам

Олег Попенко Експерт з ЖКП, голова правління Спілки споживачів комунальних послу Тому що отой псевдо ринок, який був створений в Україні. Псевдо ринок електроенергії він і приведе до того, що не вигідно буде продавати електроенергію побутовому споживачу по 1,68 гривні, коли можна буде продавати її, наприклад, по там 20 – 30 гривень в ЄС.

Також Попенко нагадує, що росія обмежує постачання газу в Європу, а багато компаній, які виробляють електроенергію, працюють в ЄС на газу.

Тому що ніхто не гарантує, що найближчим часом, десь через пів року, одразу після перемоги, вартість електроенергії не зросте в рази,

– вважає експерт з ЖКП.

Ціна електроенергії у Європі рекордно зросла

Ціна електроенергії в ЄС зросла до нових рекордних показників наприкінці минулого тижня (26 серпня) в наслідок обмеження поставок газу через "північний потік-1" напередодні опалювального сезону. Стрімка інфляція також підживлює зростання цін на електроенергію, підкреслює видання Bloomnerg.

До теми Ціна газу в Європі побила рекорд: чи вплине це на тарифи в Україні

Як зросла ціна електроенергії у світі

Ціни на електроенергію у Франції зросли більш ніж у 10 разів за останній рік. Французький контракт на 2023 рік зріс на 13% до 1022 євро за мегават-годину на European Energy Exchange AG у п'ятницю.

зросли більш ніж у 10 разів за останній рік. Французький контракт на 2023 рік зріс на 13% до 1022 євро за мегават-годину на European Energy Exchange AG у п'ятницю. Німецький еквівалент також досяг рекорду, піднявшись до 840 євро за мегават-годину, досягнувши 50% зростання цього тижня.

У скандинавських країнах ціна на наступний рік підскочила на 11% до рекордних 277 євро за мегават-годину.

У Великій Британії ціна електроенергії зросте у жовтні після того, як енергетичний регулятор підвищив обмеження витрат. Зростання цін може змусити багатьох людей у ​​країні обмежити використання енергії, оскільки вони не можуть собі це дозволити цієї зими, зауважує Bloomberg.

Вартість електроенергії в Україні

Європейські уряди почали вживати рішучих кроків щодо обмеження споживання енергії, наприклад заборона зовнішнього освітлення будівель у Німеччині та зниження температуру опалення в приміщеннях.

До 31 жовтня цього року для побутових споживачів (пересічних українців) в Україні діє тариф 1,44 гривні та 1,68 гривні за кіловат-годину й залежить від обсягу спожитих кіловатів:

до 250 кіловат-годин на місяць (включно) – 1,44 гривні за кіловат-годин (з урахуванням податку на додану вартість);

понад 250 кіловат-годин на місяць – 1,68 гривні за кіловат-годин (з урахуванням податку на додану вартість) за весь обсяг споживання.

Експерт розповів, що для бізнесу (не побутових споживачів) кіловат електроенергії в середньому коштує близько 3,5 гривні, але вже з 1 вересня прайс-кепи підвищаться. Детально про те, на скільки зростуть тарифи для бізнесу вже цієї осені, раніше розповідали тут.