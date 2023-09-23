Тарифи на світло: що чекає на українців у жовтні

У зв'язку із опалювальним сезоном деякі українці хвилюються, що вартість деяких комунальних послуг може зрости. Наприклад у червні вже зросла вартість світла, тож виникло питання, чи зміниться щось у жовтні.

Чи зміниться тариф на електроенергію

Вартість тарифу на електроенергію до кінця 2023 року не зростатиме через дію положення про покладання спецобов'язків на ринку електроенергії (ПСО).

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Герман Галущенко Міністр енергетики України І ми будемо продовжувати дію ПСО до кінця опалювального сезону. Тому питання підвищення тарифів навіть не обговорюється.

Також він наголосив, що Україна готова до опалювального сезону з точки зору ресурсів, підготовленості генерації та системи передачі.

Чи будуть нові відключення світла під час опалювального сезону

Нині тариф на електроенергію становить 2,64 гривні за кіловат-годину​.

Геннадій Рябцев розповів, що тих ремонтів, які були проведені в енергетичній системі, було достатньо аби комфортно пережити опалювальний сезон. Навіть якщо цього року будуть відключення світла, то не такі масштабні як минулого року.

Такі стабілізаційні вимкнення світла, як минулого року, у більшості українських областей проводити не будуть. Їх тривалість в опалювальний сезон, за попередніми оцінками, буде меншою.

Геннадій Рябцев Експерт у галузі енергетики Але це не стосується прифронтових територій, де скоріш за все окрім стабілізаційних будуть використовуватися ще й аварійні відключення.

Це пов'язано з тим, що ці області найчастіше обстрілюють не лише дронами і ракетами, а й артилерією тощо.