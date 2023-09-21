Чи підвищать ціни на електроенергію

До кінця 2023 року діє положення про покладання спецобов'язків на ринку електроенергії (ПСО). Це означає, що вартість електроенергії не зростатиме.

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Герман Галущенко Міністр енергетики України І ми будемо продовжувати дію ПСО до кінця опалювального сезону. Тому питання підвищення тарифів навіть не обговорюється.

Також він наголосив, що з точки зору ресурсів, підготовленості генерації та системи передачі, Україна готова до опалювального сезону.

Єдиний фактор, який може вплинути на відключення електропостачання, – це атаки ворога. Ми робимо все, щоб такі відключення, якщо вони будуть наслідком атак, були короткостроковими. Для цього вже напрацьовано величезну кількість рішень, які ми випробували й минулої зими, і зараз ми їх модифікували для того, щоб максимально забезпечити споживачів електроенергією,

– сказав міністр.

На його думку, проблем з ресурсами не повинно бути, адже зараз триває наймасштабніша за всю історію незалежності ремонтна кампанія на енергооб’єктах.

Яка вартість електроенергії

Нині тариф на електроенергію становить – 2,64 гривні за кіловат-годину​. Цієї вартості не вистачає для того, щоб покривати витрати на підтримування роботи енергетичної системи. Деякі експерти ціна має бути дорожчою, понад 5 гривень за кіловат-годину.

Наприклад експерт з питань енергетики Андріан Прокоп розповів, що підвищення вартості світла цілком можливе у 2024 році. Проте це залежатиме від того, чи сильно Росія обстрілюватиме Україну.