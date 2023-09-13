Тариф на світло можуть знову змінити

Є ймовірність, що вже у новому році тарифи на світло для населення переглянуть, а рішення про це ухвалять ще у 2023 році.

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Наприклад експерт з питань енергетики Андріан Прокоп розповів, що не очікує змін тарифів на електроенергію до кінця 2023 року. Проте вже у 2024 році все залежатиме від того, чи почне Росія знову обстрілювати енергосистему України.

На його думку, підвищення тарифів особливо не допомогло ситуації, тому що у людей немає можливості платити такі суми і в них з'являються борги.

Нагадаємо! Ще у серпні 2022 року Володимир Зеленський наклав мораторій на підвищення таких тарифів, як вода, газ і опалення. Саме тому до завершення війни та 6 місяців після неї ціни на ці послуги не ростимуть.

У Міненерго розповіли, чи введуть графіки з 1 жовтня

У Міненерго наголосили, що нині триває наймасштабніша за всі часи підготовка до опалювального сезону.

Завдяки цим зусиллям енергосистема повною мірою буде готова до проходження опалювального сезону без відключень електроенергії та відповідно обмежень споживачів. Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, наразі достатньо для забезпечення потреб споживачів. У денні години спостерігається профіцит потужностей. А тому застосування відключень з 1 жовтня у будь-якому з регіонів країни не планується,

– наголосили у відомстві.

У регуляторі додали, що відключення світла можливі лише у випадку пошкодження енергетичної інфраструктури ворогом.

Враховуючи, що торік у деяких регіонах виникали ситуації із несправедливим розподілом електроенергії між споживачами, операторами системи розподілу були розроблені та заздалегідь опубліковані графіки можливих відключень, які можуть бути застосовані виключно у разі обстрілів та пошкодження енергетичного обладнання,

– мовиться в повідомленні.

Також Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що оновлені списки відключень сформували на випадок дефіциту електроенергії. Якщо він є, тоді вираховується, скільки кожна область може спожити. В рамках цього ліміту місцеве обленерго визначає, кого та в якій черговості виключати.