Тариф на свет могут снова изменить

Есть вероятность, что уже в новом году тарифы на свет для населения будут пересмотрены, а решение об этом будет принято еще в 2023 году.

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Например, эксперт по вопросам энергетики Андриан Прокоп рассказал, что не ожидает изменений тарифов на электроэнергию до конца 2023 года. Однако уже в 2024 году все будет зависеть от того, начнет ли Россия снова обстреливать энергосистему Украины.

По его мнению, повышение тарифов особо не помогло ситуации, потому что у людей нет возможности платить такие суммы, и у них появляются долги.

Напомним! Еще в августе 2022 года Владимир Зеленский наложил мораторий на повышение таких тарифов как вода, газ и отопление. Именно поэтому до окончания войны и 6 месяцев после нее цены на эти услуги не будут расти.

В Минэнерго рассказали, введут ли графики с 1 октября

В Минэнерго отметили, что продолжается самая масштабная за все времена подготовка к отопительному сезону.

Благодаря этим усилиям энергосистема полностью будет готова к прохождению отопительного сезона без отключений электроэнергии и, соответственно, ограничений потребителей. Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей потребителей. В дневные часы наблюдается профицит мощностей. А потому применение отключений с 1 октября в любом из регионов страны не планируется,

– отметили в ведомстве.

В регуляторе добавили, что отключения света возможны только в случае повреждения энергетической инфраструктуры врагом.

Учитывая, что в некоторых регионах в прошлом году возникали ситуации с несправедливым распределением электроэнергии между потребителями, операторами системы распределения были разработаны и заранее опубликованы графики возможных отключений, которые могут быть применены исключительно в случае обстрелов и повреждения энергетического оборудования,

– говорится в сообщении.

Также глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что обновленные списки отключений сформировали на случай дефицита электроэнергии. Если он есть, то высчитывается, сколько каждая область может потребить. В рамках этого лимита местное облэнерго определяет, кого и в какой очередности выключать.