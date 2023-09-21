Повысят ли цены на электроэнергию

До конца 2023 г. действует положение о возложении спецобязанностей на рынке электроэнергии (ПСО). Это означает, что стоимость электроэнергии не будет расти.

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Герман Галущенко Министр энергетики Украины И мы будем продолжать действие ПСО до конца отопительного сезона. Потому вопрос повышения тарифов даже не обсуждается.

Также он подчеркнул, что с точки зрения ресурсов, подготовленности генерации и системы передачи Украина готова к отопительному сезону.

Единственный фактор, который может повлиять на отключение электроснабжения – это атаки врага. Мы делаем все, чтобы такие отключения, если они явятся следствием атак, были краткосрочными. Для этого уже наработано огромное количество решений, которые мы испытали и в прошлую зиму, и сейчас мы их модифицировали для того, чтобы максимально обеспечить потребителей электроэнергией.

– сказал министр.

По его мнению, проблем с ресурсами не должно быть, ведь сейчас продолжается самая масштабная за всю историю независимости ремонтная кампания на энергообъектах.

Какая стоимость электроэнергии

В настоящее время тариф на электроэнергию составляет – 2,64 гривны за киловатт-час. Этой стоимости не хватает для покрытия расходов на поддержание работы энергетической системы. Некоторые эксперты цена должна быть дороже, более 5 гривен за киловатт-час.

Например, эксперт по вопросам энергетики Андриан Прокоп рассказал, что повышение стоимости света вполне возможно в 2024 году. Однако это будет зависеть от того, будет ли Россия сильно обстреливать Украину.