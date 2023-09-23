Изменится ли тариф на электроэнергию
Стоимость тарифа на электроэнергию до конца 2023 года не будет расти из-за действия положения о возложении спецобязанностей на рынке электроэнергии (ПСО).
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И мы будем продолжать действие ПСО до конца отопительного сезона. Потому вопрос повышения тарифов даже не обсуждается.
Также он подчеркнул, что Украина готова к отопительному сезону с точки зрения ресурсов, подготовленности генерации и системы передачи.
Будут ли новые отключения света во время отопительного сезона
Геннадий Рябцев рассказал, что тех ремонтов, которые были проведены в энергетической системе, было достаточно, чтобы комфортно пережить отопительный сезон. Даже если в этом году будут отключения света, то не столь масштабны как в прошлом году.
Такие стабилизационные отключения света, как в прошлом году, в большинстве украинских областей проводить не будут. Их продолжительность в отопительный сезон, по предварительным оценкам, будет меньше.
Но это не касается прифронтовых территорий, где, скорее всего, кроме стабилизационных будут использоваться еще и аварийные отключения.
Это связано с тем, что эти области чаще всего обстреливаются не только дронами и ракетами, но и артиллерией.