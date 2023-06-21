Зміняться чи ні: якими будуть тарифи на газ з 1 липня

В Україні цьогоріч не змінюватимуть тарифи на газ для населення. Вони залишаються на тому ж рівні, що й були.

Все ще 7,96 гривні за кубометр

У зв'язку з воєнним станом "Нафтогаз" не змінюватиме тариф для своїх клієнтів щонайменш до 1 травня 2024 року. Він складатиме 7,96 гривні за кубометр.

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За словами голови правління "Нафтогазу" Олексія Чернишова, причинами цього є воєнний стан та теперішня економічна ситуація в країні.

Для побутових клієнтів ціна газу залишається незмінною – 7,96 гривні за кубометр з 1 травня 2023 року по 1 травня 2024 року включно. Це рішення прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні,

– додає Чернишов.

Що буде з тарифами на світло та воду

У травні влада України ухвалила рішення про підвищення тарифу на електроенергію. Раніше населення платило за світло двома тарифами: 1,44 гривні та 1,68 гривні залежно від кількості спожитих кіловатів щомісяця.

Водночас у червні єдиний тариф склав. Орієнтовно платіжка за світло у такому випадку збільшується на 250 гривень.

Вслід за цим можуть зрости тарифи й на воду. Комунальні підприємства, які надають послуги із централізованого водопостачання та водовідведення, наполягають на підвищенні тарифу на 33% з 1 липня.

що збитки водопровідної галузі у 2022 році становили 4,4 мільярда гривень. А з початку 2023 року ця сума вже зросла до 3,4 мільярда гривень.

Крім того, Олександр Шкінь, директор асоціації водоканалів України, розповідає, що недофінансування водопровідної галузі на цей рік становить близько 12 мільярда гривень.