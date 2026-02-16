Відповідь Вашингтону: Китай повністю скасовує тарифи майже для всієї Африки

Протистояння між США та Китаєм продовжується. Тепер у полі зору країн опинилися Африка. Доки Вашингтон тисне митами, Китай відкриває майже усім африканським державам свій ринок.

Коли скасують мита для Африки?

Китайський лідер Сі Цзіньпін повідомив, що встановить нульові тарифи для 53 африканських країн, які мають дипломатичні відносини з Пекіном, пише China Daily.

Мита повністю скасують з 1 травня 2026 року.

Окрім цього, Китай планує:

Спростити експорт . Прагне модернізувати "зелені коридори" для швидкого доступу африканських товарів на китайський ринок.

Посилити економічне партнерство. Готується підписати нові угоди про спільний розвиток та модернізацію.

Надати підтримку Глобальному Півдню. Збирається посилити вплив країн, що розвиваються, на світовій арені.

Лідер Китаю наголосив, що разом усі ці заходи відкриють "нові можливості для спільної мрії про модернізацію" та зміцнять відносини КНР з африканськими державами.

Зазначимо, що й до цього рішення Сі 33 країни Африки користувалися перевагами безмитної торгівлі з Китаєм.

Тепер їх кількість збільшиться ще на 20 держав.

Єдиним винятком залишиться Есватіні, оскільки у неї немає дипломатичних відносин з Китаєм через підтримку Тайваню.

Зауважте! За останніми підрахунками, обсяг торгівлі Китаю з Африкою склав 222 мільярди доларів (початок 2025 року). Після скасування тарифів вона може зрости ще більше, пише Africanews.

Як США і Китай сперечаються за Африку?

Додамо, що останнім часом Африка знаходиться під пильною увагою не лише Китаю, а й США.

І хоча тарифи для африканських країн Вашингтон підвищує, але пропонує економічну співпрацю. Так, останнім часом США націлилися на цінні ресурси Африки, пише Reuters.

Увагу Білого дому привернули кілька держав:

Замбія;

Гвінея;

та Демократична Республіка Конго.

Там американців цікавлять такі стратегічні ресурси, як мідь, кобальт та інші матеріали, що використовуються у виробництві сучасних технологій та техніки.

Головна мета Вашингтона полягає у тому, щоб переспрямувати сировину в ланцюжки, орієнтовані на США, які зараз контролюють китайські заводи,

– зазначають аналітики.

Варто знати! Перша угода вже укладена. Африканська компанія Gécamines збирається відправити 100 тисяч тонн міді до США вже цього року.

Як наростає протистояння США та Китаю?