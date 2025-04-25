Як зміняться тарифи на комуналку для українців з 1 травня

Закінчився опалювальний сезон. Багато хто очікував, що, починаючи з травня зросте вартість деяких комунальних платежів. Йдеться, зокрема, про газ.

Як зміниться тариф на газ для побутових споживачів

"Нафтогаз" ухвалив рішення не змінювати теперішній тариф до 30 квітня 2026 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на регулятора.

Читайте також СБУ зупинила судно, яке вивозило викрадене українське зерно

Нагадаємо! Зараз "Нафтогаз" обслуговує приблизно 12,5 мільйонів українських домогосподарств.

Роман Чумак Керівник Групи "Нафтогаз" Газ для населення залишається важливою частиною нашої роботи. Ми підтримуємо стабільність постачання та виконуємо зобов’язання перед споживачами навіть у надскладних умовах.

Станом на тепер, тариф на газ у "Нафтогазу" – 7,96 гривні за кубометр. Розцінки у інших регуляторів за кубометр – з 7,70 до 9,99 гривні.

Важливо! Раніше ми розповідали чому у травні для деяких українців збільшиться комуналка.

Чи подорожчає електроенергія у травні

Тариф на електроенергію не зміниться з 1 травня. Щобільше, як сказав у ефірі телемарафону прем'єр-міністр Денис Шмигаль, його не планують підвищувати найближчим часом.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України У нас немає в уряді дискусії щодо тарифів. Ми не розглядали можливість підняття тарифів найближчим часом.

Нагадаємо! Зараз тариф на електроенергію для населення складає – 4,32 гривні за кіловат.

Чи подорожчає водопостачання у травні

Експерт у сфері ЖКГ Олег Попенко розповів 24 Каналу, що проєкт рішення про зміну тарифів на воду готовий. Проте ці нововведення не будуть впроваджені у травні.

Олег Попенко Експерт з питань ЖКП На сьогодні заплановане підняття тарифів на воду, але поки рішення ще не прийняли. Чомусь держава вважає, що підіймати тарифи водоканалів не є нагальним.

Зверніть увагу! Українці платять не тільки за водопостачання, а і за водовідведення.