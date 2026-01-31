Зв’язок без переплат: які мобільні тарифи доступні пенсіонерам в Україні

Українські оператори мобільного зв’язку переглянули свої тарифні пропозиції, зосередившись на бюджетних рішеннях для абонентів. Що пропонує Київстар, Vodafone та lifecell для пенсіонерів, читайте далі.

Які діють тарифи на мобільний звʼязок для пенсіонерів?

У 2026 році мобільні оператори дедалі активніше адаптують свої пропозиції під потреби людей старшого віку. Для пенсіонерів ключовими залишаються проста структура тарифу, помірна абонплата та достатній обсяг хвилин для спілкування з рідними.

Найчіткіше на цю аудиторію орієнтований Київстар із тарифом "ВСЕ РАЗОМ Комфорт". Він доступний людям віком від 60 років та особам з інвалідністю й коштує 220 гривень на місяць. У пакет входить:

10 ГБ мобільного інтернету (8 ГБ можна використати у роумінгу);

безлімітні дзвінки в мережі та 100 хвилин на інші українські оператори.

та додатково надаються 100 SMS, базовий доступ до Київстар ТБ тадомашній інтернет.

Зверніть увагу! Тариф підключається лише на умовах контракту та за наявності підтвердженого пільгового статусу.

Чи є пенсійний тариф у Vodafone?

Окремого "пенсійного" тарифу у Vodafone немає, однак тариф Flexx GO часто обирають пенсіонери, які активно користуються телефоном.

За 270 гривень на місяць абонент отримує 25 ГБ інтернету, безлімітні дзвінки в мережі, 500 хвилин на інші мережі України та 250 SMS.

Цікаво! Для тих, хто переносить номер до Vodafone, передбачена знижка у розмірі 200 гривень на місяць протягом першого року, а також збільшені пакети хвилин і мобільного інтернету.

Який найдешевший тариф від lifecell?

Для пенсіонерів, які користуються телефоном переважно для дзвінків і зрідка виходять в інтернет, оптимальним може бути варіант від lifecell. Тариф "Лайфсет S" коштує 100 гривень на місяць і включає безлімітний домашній інтернет та 10 ГБ мобільного трафіку (2 ГБ доступні в країнах ЄС).

Важливо! Дзвінки на інші мережі оплачуються окремо.

За 175 гривень на місяць доступний розширений "Лайфсет М" із більшим обсягом інтернету, телебаченням і значним пакетом хвилин по Україні.

То що обрати пенсіонеру?

Якщо потрібен спеціальний тариф із чіткими пільговими умовами, то найкраще підійде Київстар. Для тих, хто шукає мінімальну абонплату, вигідним буде lifecell.

Vodafone варто розглядати пенсіонерам, які активно користуються мобільним зв’язком і хочуть мати запас інтернету та хвилин без складних обмежень.

Що ще слід знати про тарифи для пенсіонерів?