Літом зросте тариф на електроенергію: хто платитиме на 25–50% більше

Для 22 компаній-операторів систем розподілу підвищать тарифи на електроенергію. Рішення нещодавно ухвалила Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

На скільки підвищать тарифи на світло

У НКРЕКП ухвалила рішення щодо підвищення тарифів для окремих компаній-операторів систем розподілу. Оскільки українці сплачують не лише ціну тарифу, який залежить від кількості спожитих кіловатів, але й за розподіл, ціна електроенергії з 1 червня зросте.

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Зверніть увагу, що тарифи на розподіл для обленерго зростуть на 25 – 50%. Але передбачається поетапне підвищення: на червень та на липень – грудень 2023 року.

Нагадуємо, що підвищення тарифів на електрику для населення зумовлене необхідністю ремонту енергосистеми після обстрілів. Про це неодноразово розповідали експерти у коментарях для 24 Каналу.

Яких обленерго це торкнеться

Відповідно до рішення Нацкомісії для 22 компаній розподілу світла тариф зросте. Це стосується:

"Вінницяобленерго", "Волиньобленерго", "ДТЕК Дніпровські електромережі", "Закарпаттяобленерго", "ДТЕК Київські електромережі", "Львівобленерго" тощо.

Компанії для яких підвищать тариф / Джерело – ExPrо

Втім для обленерго, які розташовані на прифронтовій території, продовжено чинний тариф.

Відтак такі компанії, як "ДТЕК Донецькі електромережі", "Запоріжжяобленерго", "ДТЕК Високовольтні мережі", "Луганське енергетичне обʼєднання", ДП "Регіональні електричні мережі" до кінця червня діятимуть чинні тарифи, а нові встановлено на друге півріччя 2023 року.

Крім того, для компаній, які входять в підсанкційну групу VS Energy, окремо розглядалось питання встановлення тарифів. Для них пропонується продовжити чинний тариф на один місяць – до кінця червня 2023 року. Йдеться про:

"Житомиробленерго", ПРАТ "Кіровоградобленерго", ПРАТ "Рівнеобленерго", АТ "Чернівціобленерго" та АТ "Херсонобленерго".

Нагадаємо! Тариф на електроенергію в Україні залежить від кількості спожитих кіловатів. Тож ті українці, які спожили за місяць менш як 250-кіловат-годин сплачують 1,44 гривні. Якщо ж більше – 1,68 гривні за кіловат-години.