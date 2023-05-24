Літом зросте тариф на електроенергію: хто платитиме на 25–50% більше
Джерело:НКРЕКП
Для 22 компаній-операторів систем розподілу підвищать тарифи на електроенергію. Рішення нещодавно ухвалила Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
На скільки підвищать тарифи на світло
У НКРЕКП ухвалила рішення щодо підвищення тарифів для окремих компаній-операторів систем розподілу. Оскільки українці сплачують не лише ціну тарифу, який залежить від кількості спожитих кіловатів, але й за розподіл, ціна електроенергії з 1 червня зросте.
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Нагадуємо, що підвищення тарифів на електрику для населення зумовлене необхідністю ремонту енергосистеми після обстрілів. Про це неодноразово розповідали експерти у коментарях для 24 Каналу.
Яких обленерго це торкнеться
Відповідно до рішення Нацкомісії для 22 компаній розподілу світла тариф зросте. Це стосується:
- "Вінницяобленерго", "Волиньобленерго", "ДТЕК Дніпровські електромережі", "Закарпаттяобленерго", "ДТЕК Київські електромережі", "Львівобленерго" тощо.
Компанії для яких підвищать тариф / Джерело – ExPrо
Втім для обленерго, які розташовані на прифронтовій території, продовжено чинний тариф.
- Відтак такі компанії, як "ДТЕК Донецькі електромережі", "Запоріжжяобленерго", "ДТЕК Високовольтні мережі", "Луганське енергетичне обʼєднання", ДП "Регіональні електричні мережі" до кінця червня діятимуть чинні тарифи, а нові встановлено на друге півріччя 2023 року.
Крім того, для компаній, які входять в підсанкційну групу VS Energy, окремо розглядалось питання встановлення тарифів. Для них пропонується продовжити чинний тариф на один місяць – до кінця червня 2023 року. Йдеться про:
- "Житомиробленерго", ПРАТ "Кіровоградобленерго", ПРАТ "Рівнеобленерго", АТ "Чернівціобленерго" та АТ "Херсонобленерго".