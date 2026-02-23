Угода під загрозою: ЄС виставив жорстку вимогу Трампу через тарифний безлад

Рішення Верховного суду скасувати нові тарифи США і заява Трампа по запровадження 15% глобальних тарифів викликали занепокоєння в ЄС. Європа вимагає чіткої відповіді, інакше погрожує розірвати торгівельну угоду.

Що в ЄС говорять щодо тарифів США?

У Єврокомісії вважають, що нинішня ситуація із митами у США шкодить "справедливій, збалансованій та взаємовигідній" торгівлі між партнерами. Про це йдеться в її офіційній заяві, оприлюдненій в неділю.

Водночас у ЄС дали зрозуміти, що не збираються погоджуватися на підвищення тарифів з боку США через нові обставини.

Угода є угодою. Як найбільший торгівельний партнер Сполучених Штатів, ЄС очікує, що США виконуватимуть свої зобов'язання, викладені у Спільній заяві, – так само як ЄС дотримується своїх зобов'язань,

– наголошується в документі.

Тому Комісія вимагає від США якнайшвидше внести ясність щодо подальших тарифів. Водночас вона попереджає, що захищатиме інтереси ЄС та експортерів блоку, які повинні мати правову визначеність і передбачуваність у торгівлі.

Зауважте! Зараз ЄС постійно контактує із адміністрацією Трампа з питання нових мит. У вихідні комісар ЄС з питань торгівлі Марош Шефчович провів перемовини із міністром торгівлі Говардом Лутніком та торговим представником США Джеймісоном Гріром.

Чому торгівельна угода під загрозою?

Водночас у Європарламенті готові діяти значно жорсткіше, не обмежуючись перемовинами. Голова Комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту Бернд Ланге заявив, що законодавці можуть призупинити торгівельну угоду зі США через "тарифний хаос", що діється за океаном.

Бернд Ланге Голова Комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту Повний тарифний хаос з боку адміністрації США. У цьому вже ніхто не може розібратися – лише відкриті питання та дедалі більша невизначеність для ЄС і інших торгівельних партнерів Сполучених Штатів.

Ланге наголосив, що після рішення Верховного суду умови торгівельної угоди, яка була укладена між сторонами у Шотландії, змінилися. Іншою стала й правова основа, на якій вона будувалася.

Ба більше, представник Європарламенту не упевнений, що США дотримають домовленостей з ЄС і чи зможуть законно це зробити. На його думку, необхідні чіткість і правова визначеність перед ухваленням будь-яких рішень. Тому він ініціює "замороження" торгівельної угоди.

Саме тому на завтрашньому позачерговому засіданні я запропоную переговорній команді Європейського парламенту призупинити законодавчу роботу до отримання належної правової оцінки та чітких зобов’язань з боку США,

– зауважив Ланге.

Важливо! Тим часом головний торговий представник США Джеймісон Грір у неділю заявив, що нові 15% тарифи, запроваджені Трампом у відповідь на рішення Верховного суду, не стосуватимуться укладеної угоди з Євросоюзом.

Чому суд скасував тарифи Трампа?