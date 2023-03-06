Незахищене населення не постраждає: Шмигаль про зміни щодо тарифів на електроенергію

Через масові російські ракетні атаки українська енергосистема сильно пошкоджена та подекуди й зруйнована. Відтак шляхом підняття тарифів для населення планують відновлювати енергетику.

Тарифи переглянуть, але незахищене населення не постраждає

Нагадуємо, що внаслідок російських масових ракетних атак по енергетичній інфраструктурі України пошкоджену енергосистему потрібно відновлювати. Але коштів енергокомпаній для цього недостатньо, адже вони вже продають електроенергію за зниженими цінами.

Дивіться також Плани Росії з тріском провалилися: як Україна закінчує опалювальний сезон

Під час пресконференції прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що після перегляду тарифів на електроенергію соціально незахищені верстви населення не постраждають. Адже все енергетичне співтовариство працює для того, щоб не допустити енергетичної кризи й водночас не викликати сильного фінансового навантаження на населення.

До кінця опалювального сезону — ми якщо дали обіцянку, то виконаємо її — жодні тарифи змінюватися не будуть,

— наголосив прем'єр-міністр.

Які зараз тарифи на світло та газ в Україні

Теперішній тариф на газ від "Нафтогаз Україна" становить 7,96 гривні за кубометр. А на світло 1,44 гривні за кіловат-годину – якщо спожитий обсяг до 250 кіловатів, а 1,68 гривні – якщо понад 250 кіловатів.

До прикладу, якщо тариф на світло підвищать до 3 гривень за кіловат-годину, то населенню доведеться платити у разі споживання 200 кіловат-годину на місяць – за чинним тарифом зараз 288 гривень, а за ринковим – 600 гривень.

Актуально В Україні уже стартувала підготовка до наступного опалювального сезону