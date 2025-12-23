Назвали вартість електроенергії з 1 січня: хто платитиме більше в новому році

Комунальні тарифи – тема, що хвилює багатьох українців. Напередодні нового року все більше споживачів замислюються, скільки коштуватиме електроенергія з 1 січня.

Яким буде тариф на електроенергію?

Платити менше в опалювальний сезон зможуть домогосподарства з електроопаленням. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на постанову Кабінету Міністрів України, у яку внесли зміни 22 жовтня.

Уряд встановив для всіх жителів України єдину фіксовану ціну на електроенергію – 4,32 гривні за кіловат-годину незалежно від обсягу споживання.

Тариф зберігатиметься щонайменше до 30 квітня 2026 року, однак опісля його переглянуть.

До слова, для побутових споживачів з офіційно оформленим електричним опаленням також діє визначена ціна. Однак у період з 1 жовтня по 30 квітня вони можуть платити менше:

за обсяг споживання до 2 000 кіловат-годин включно – 2,64 гривні за кіловат-годину ;

; за обсяг споживання понад 2 000 кіловат-годин – 4,32 гривні за кіловат-годину.

За даними Yasno, щоб отримати тариф "Електроопалення", мешканці будинків, де немає інших типів опалення, мають ініціювати у районної чи обласної ради оформлення висновку, який підтверджує факт відсутності газифікації багатоквартирного будинку, непрацездатності централізованого теплопостачання або системи автономного теплопостачання. Районна чи обласна рада повинна передати цей висновок оператору системи розподілу, а він – постачальнику.

Чи продовжує діяти "нічний" тариф?

Удвічі менше за використану в нічний час електроенергію будуть сплачувати споживачі зі встановленим двозонним лічильником:

з 7:00 до 23:00 – 4,32 гривні за кіловат-годину;

з 23:00 до 7:00 – 2,16 гривні за кіловат-годину.

Водночас за наявності тризонних лічильників:

період максимального навантаження енергосистеми – з 8:00 до 11:00, з 20:00 до 22:00 – 6,48 гривні за кіловат-годину (коефіцієнт 1,5);

напівпіковий період – з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 20:00, з 22:00 до 23:00 – 4,32 гривні за кіловат-годину (коефіцієнт 1);

нічний період – з 23:00 до 7:00 – 1,73 гривні за кіловат-годину (коефіцієнт 0,4).

Кому компенсують вартість електроенергії?