Тариф на світло може зрости 2 рази у 2024 році

Протягом 2024 року вартість електроенергії може зрости два рази. Перше підвищення варто чекати влітку, тоді як друге під кінець осені.

Коли зростуть тарифи

Олег Попенко розповів для 24 Каналу, що ціни на електроенергію у 2024 році зростуть двічі. Вартість може збільшитися дуже суттєво.

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Олег Попенко Експерт з питань ЖКП Наскільки я знаю, у 2024 році планується, що ціни на електроенергію зростуть двічі за рік. Тобто одне зростання буде орієнтовно 1 травня – 1 червня, а друге 1 жовтня або 1 листопада. Як показує практика, от минулого року з 1 червня підняли тарифи перший раз, а потім 1 листопада вирішили не піднімати. Проте цього року в планах таке зростання тарифів є.

Вартість світла може зрости так:

на першому етапі – до рівня 3,5 – 4 гривні.

друге зростання – до 5,5 – 6 гривень.

Чи зростуть ціни під час опалювального сезону

Герман Галущенко запевнив українців, що протягом опалювального сезону, ціни на електроенергію залишаться сталими.

Герман Галущенко Міністр енергетики України Коли відбуваються різні маніпуляції, я завжди закликаю звертатися до офіційних джерел. Ми не плануємо підвищення тарифів протягом цього опалювального сезону. Відповідні рішення ухвалено, є постанова уряду, що діє до кінця квітня і встановлює рівень тарифів. Все решта – домисли, які є звичайними маніпуляціями.

Нині тариф на електроенергію становить 2,64 гривні за кіловат-годину.