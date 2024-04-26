Шмигаль відповів, чи зміняться тарифи на електроенергію для населення

Уряд зберіг чинний тариф на електроенергію для українців. Пільгова ціна для населення діятиме до кінца травня.

Тариф на електроенергію становить 2 гривні 64 копійки за кіловат. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Уряд затвердив постанову

Залишаємо цю ціну без змін. Положення про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії буде продовжено до 31 травня,

– зазначив міністр.

Шмигаль додав, що цього місяця Кабмін затвердив постанову, яка зберігає пільгову ціну на газ для постачальників тепла і гарячої води для населення до кінця літа.

Також "Нафтогаз" продовжив дію пільгової ціни на газ для населення. Вона, як і раніше, буде становити 7 гривень 96 копійок за куб блакитного палива.

Україні потрібні кошти для відновлення енергосистеми

Голова комітету Верховної ради з питань енергетики Олексій Кучеренко повідомив, що розрахунки показали, що собівартість електроенергії становить – 3,5 гривні , тоді як чинний тариф складає 2,64 гривні.

, тоді як чинний тариф складає 2,64 гривні. Наразі в бюджеті не вистачає коштів на покриття різниці між собівартістю електроенергії та тарифом для громадян. До нещодавнього часу кошти надходили зі сфери бізнесу, однак на сьогодні компанії не в змозі впоратися з таким навантаженням.

Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова, розповів, що російські обстріли дійсно можуть вплинути на вартість електроенергії для звичайного споживача. Адже нині населення України підтримується на штучно заниженому тарифі у 2 або навіть 2,5 раза.