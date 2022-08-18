Тарифи на тепло не підвищуватимуть: Зеленський підписав мораторій

Президент Володимир Зеленський підписав закони про мораторій на підвищення комунальних тарифів. Вони залишатимуться незмінними.

Мораторій діятиме протягом воєнного стану та 6 місяців після його завершення. Він стосуватиметься цін на газ, теплопостачання та гарячу воду. Про це розповів очільник Міністерства Олексій Чернишов.

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Різницю компенсує держава

Зеленський підписав закони, які парламент ухвалив 29 липня 2022 року. Крім того, передбачили компенсацію різниці в тарифах для постачальників.

Крім того, передбачається відтермінування погашення заборгованості за договорами підприємствам ТКЕ і ВКГ, виробничі потужності яких розташовані на тимчасово окупованій території, або потужності яких були знищені чи пошкоджені внаслідок обстрілів.

Опалювальний сезон буде без підвищення тарифів на тепло та гарячу воду для споживачів,

– наголосили в пресслужбі Чернишова.

Вкотре наголосили, що цей опалювальний сезон буде найскладнішим за період незалежності України.

Скільки ТЕЦ зруйнували окупанти

Від початку російського вторгнення окупанти обстріляли 327 об'єктів теплопостачання, зокрема:

316 котелень;

10 ТЕЦ;

1 ТЕС.

Вже відновили 156 котелень. Для ремонту Кременчуцької, Охтирської та Чернігівської ТЕЦ уряд виділив 286 мільйонів гривень, оскільки там є серйозні пошкодження. Місцеві бюджети не впораються.