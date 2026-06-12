Трамп може святкувати: суд ухвалив рішення щодо його глобальних мит

Президент США Дональд Трамп здобув перемогу у боротьбі за збереження своїх тарифів. Федеральний апеляційний суд США продовжив дію глобальних мит у розмірі 10% на імпорт товарів.

Яке рішення суд ухвалив щодо тарифів

Рішення суду стосується трьох імпортерів, які минулого тижня домоглися тимчасового звільнення від сплати мит, пише Reuters.

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Ще 7 травня Суд США з міжнародної торгівлі визнав 10% глобальні тарифи, які Трамп запровадив нещодавно, незаконними.

Однак тоді судді не запровадили широкої заборони на стягнення цих мит, а обмежився лише трьома компаніями. Звільнення від зборів отримали лише дві невеликі фірми та штат Вашингтон, який сплачував мита під час закупівель для тамтешнього університету.

Після цього адміністрація Трампа одразу подала апеляцію. І вже 12 травня апеляційний суд тимчасово дозволив відновити стягнення тарифів з усіх трьох компаній, які виграли справу в суді нижчої інстанції.

НА цьому справа не закінчилася, адже імпортери оскаржили це рішення. Та судді залишилися на боці Трампа і в четвер, 11 червня, знову продовжили блокування попередньої постанови. Це означає, що мита й надалі застосовуватимуться до усіх трьох компаній.

Рішення Федерального апеляційного суду дозволяє американській владі продовжувати стягувати мита з трьох імпортерів, доки триває розгляд апеляції уряду,

– уточнило видання.

Зауважте! Глобальні мита у розмірі 10% Трамп запровадив у лютому після того, як Верховний суд США скасував більшість мит, уведених ним у 2025 році. Наразі дія цих тарифів має завершитися в липні, якщо Конгрес не ухвалить рішення про їх продовження.

Нагадаємо, 20 лютого Верховний суд США визнав значну частину мит, запроваджених раніше Трампом, незаконними. Підставою для їхнього введення був Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), однак суд зазначив, що цей акт дозволяє президенту обмежувати імпорт і експорт лише у випадках, коли існує реальна загроза національній безпеці.

Попри це, команда Трампа продовжує шукати юридичні механізми, які дозволили б відновити скасовані мита. Ще у березні Офіс торгового представника США розпочав масштабне розслідування щодо десятків країн, результати якого можуть стати підставою для нових митних рішень.

На основі цих перевірок адміністрація вже пропонувала запровадити додаткові тарифи у розмірі від 10% до 12,5% на імпорт із приблизно 60 держав.

Тим часом після рішення Верховного суду щодо скасування значної частини тарифів Трампа американським імпортерам почали повертати сплачені кошти. Лише у травні Міністерство фінансів США відшкодувало компаніям близько 22 мільярдів доларів митних платежів.