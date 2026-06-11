План Трампа дав збій: США повернули імпортерам мільярди доларів мит

Після того як Верховний суд США скасував значну частину тарифів президента Дональда Трампа, імпортерам доводиться повертати кошти. Лише у травні американський Мінфін відшкодував компаніям майже 22 мільярди доларів митних платежів.

Скільки коштів повернули компаніям

І це лише перша масштабна хвиля компенсацій, пише Bloomberg.

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Як розповіли у Мінфіні, сума коштів, яку повернули імпортерам, майже дорівнювала зібраним митам протягом місяця.

Фактично ці компенсації повністю нівелювали доходи уряду від митних зборів,

– зазначили у відомстві.

Ба більше, за даними видання, чисті надходження США від мит у травні навіть пішли у мінус – втратили до 42 мільйонів доларів. Це сталося вперше у статистиці Міністерства фінансів США, яку агентство відстежує з 2015 року.

Додамо, що розпочався процес відшкодування компаніям незаконно зібраних тарифів ще у квітні. Але остаточний обсяг компенсацій досі залишається невизначеним. Оскільки адміністрація Трампа оскаржила судове рішення про повернення всіх 166 мільярдів доларів, стягнутих за цією схемою.

Під час слухань у Конгресі минулого тижня міністра фінансів США Скотта Бессента запитали про ситуацію з компенсаціями імпортерам.

Ці кошти будуть повернуті компаніям, які імпортували товари, на які поширювалися мита,

– відповів політик без жодної конкретики.

Як це вплине на бюджет США

Варто зазначити, що надходження від нових мит значно поповнювали американський бюджет у 2025 фінансовому році. Завдяки цим коштам США вдалося досягти найменшого дефіциту за останні три роки.

За даними Мінфіну, загалом бюджетний дефіцит країни за перші вісім місяців 2025-го скоротився до 1,25 трильйона доларів. Це було на 9% менше, ніж за той же період роком раніше.

Бессент раніше обіцяв, що нові мита, ще не заблоковані судом, мають забезпечити такий же обсяг надходжень до бюджету у 2026 році. Втім, частина цих заходів поки що не запрацювала повністю.

Зауважте! Бюджетне управління Конгресу США (CBO) прогнозує, у найближчі роки дефіцит бюджету знову почне зростати. За оцінками відомства, у 2026 фінансовому році він сягне 1,85 трильйона доларів, а у 2027 році – 1,89 трильйона доларів.