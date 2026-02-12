Ніж у спину від своїх: у Конгресі повстали проти тарифів Трампа

У США законодавці виступили проти тарифів президента Дональда Трампа на товари з Канади. Більшість членів Палати представників проголосувала за резолюцію про скасування надзвичайної ситуації з сусідньою країною.

Яку резолюцію ухвалили в Конгресі?

Саме цей режим НС використав Трамп минулого року, аби підняти мита на канадську продукцію, що імпортується до Сполучених Штатів, пише CBC News.

Однак після рішення законодавців у адміністрації Трампа не буде підстав для торгівельної війни із сусідом.

Резолюцію підтримали 219 конгресменів, проти виступили 2111 членів Палати. Вирішальним стало те, що шість республіканців пішли проти волі Білого дому та об’єдналися з демократами.

Минулого року Трамп запровадив 35% тарифи проти Канади, оголосивши надзвичайний стан нібито через нездатність Канади зупинити трафік фентанілу.

Однак демократи заявляють, що єдина надзвичайна ситуація – це економічний хаос, який виник через ці тарифи.

Поразка в Палаті представників є символічно болісною для президента, який зробив тарифи ключовим елементом економічної політики свого другого терміну,

– зазначає видання.

Додамо, що резолюцію підготували ще у березні минулого року, але раніше Палата представників не могла проголосувати за неї, оскільки ініціативу неодноразово блокували республіканці.

Зауважте! Конгрес має повноваження переглядати рішення президента про запровадження надзвичайного стану. Однак, якщо навіть резолюцію підтримає Сенат, Трамп може накласти вето на неї, щоб зберегти й надзвичайну ситуацію, і тарифи проти Канади.

Як Трамп відреагував на рішення?

Трампа рішення Палати представників, звісно, розлютило. Одразу після голосування він різко розкритикував "зраду" однопартійців-республіканців у соцмережах, пригрозивши їм політичною розправою на майбутніх виборах.

Будь-який республіканець у Палаті або Сенаті, який голосує проти тарифів, серйозно постраждає на виборах, включно з праймеріз,

– попередив президент.

Він також додав, що запроваджені тарифи нібито "забезпечили економічну та національну безпеку" США, тому жоден республіканець не повинен "відбирати цей привілей".

Раніше Трамп уже погрожував своїм однопартійцям, що підтримає їхніх опонентів на виборах, якщо вони підуть проти його політики.

Важливо! Втім, подальшу долю всіх тарифів, які Трамп запровадив на підставі надзвичайного стану, вирішить Верховний суд США. Він вже розглядав справу на початку листопада. Очікується, що остаточне рішення судді можуть винести вже 20 лютого.

Чим Трамп погрожує Канаді?