"Ляпас від Трампа": як промисловість ЄС постраждає через нові тарифи США

З 1 серпня Дональд Трамп запроваджує для низки країн нові мита. Лідери ЄС приголомшені тарифами й готують відповідь США.

Як ЄС відповість на тарифи Трампа?

Брюссель неодноразово відкладав заходи у відповідь у надії досягти переговорного рішення, але тепер лідери закликають до жорстких контрзаходів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Euractiv.

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Оголошення Дональда Трампа про 30% тарифи на товари з ЄС викликало обурення. Тарифи, які є значним стрибком порівняно з базовим митом у розмірі 10%, мають набути чинності з 1 серпня. Хоча ЄС раніше зазначав, що може бути готовий прийняти умови, подібні до тих, що були досягнуті Великою Британією у травні, нинішня угода змусила зацікавлені сторони переглянути свою позицію.

Посли ЄС проведуть екстрену зустріч, щоб обговорити відповідь. Проте реакції частини країн уже закликають до єдності.

Лист Трампа є "зухвалим ляпасом", – заявив соціаліст-депутат Європарламенту Бернд Ланге, голова торговельного комітету Європейського парламенту, додавши, що ЄС вів інтенсивні переговори "понад три тижні",

– повідомляють у виданні.

Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович різко висловився про анонсовані тарифи, заявивши, що вони фактично унеможливлюють торгівлю між ЄС і США. В ЄС підготували свої контрзаходи щодо США, однак вирішили їх не застосовувати, поки є можливість вирішити питання шляхом переговорів.

Яка позиція країн щодо мит Трампа?

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що якщо президент США Дональд Трамп запровадить 30-відсоткові тарифи, це стане "нищівним ударом" по економіці Німеччини. У такому випадку уряд буде змушений відкласти частину своїх економічних заходів.

Франція висловила "дуже рішуче несхвалення" оголошення про 30% тарифи, заявив президент Еммануель Макрон, додавши, що Брюссель повинен вжити контрзаходів.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що ЄС повинен використати свою колективну силу єдиного ринку для досягнення "справедливої угоди".

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні сказала, що вона все ще довіряє "добрій волі всіх гравців" для досягнення угоди. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні розповів, що у разі провалу торгових перемовин зі США і початку дії тарифів Трампа у розмірі 30% ЄС застосує тарифи до американського імпорту на суму від 21 мільярда євро.

Натомість Угорщина, як і очікувалося, розкритикувала Європейську комісію за те, що вона ще не досягла угоди.

Як через тарифи Трампа постраждає промисловість?

Німецька промисловість, на яку припадає найбільша частка експорту ЄС до США, відреагувала на нові тарифи.

Заява президента Трампа – це сигнал тривоги для промисловості по обидва боки Атлантики,

– йдеться у заяві Федерації німецької промисловості.

Федерація закликала Берлін, Європейську комісію та адміністрацію США "дуже швидко знайти рішення та уникнути ескалації". Згідно з урядовими даними, постійні тарифні загрози вже призвели до зниження німецького експорту до США до найнижчого рівня з березня 2022 року.

Сектор харчових продуктів та напоїв ЄС також буде одним з найбільш постраждалих від 30% тарифу. Італійська винна асоціація UIV заявила в суботу, що лист Трампа вписав "найпохмурішу сторінку у відносини між двома історичними союзниками".

США є найбільшим експортним ринком для вин ЄС, на який припадає 27% вартості експорту та 21% обсягу. Якщо 30% мито на вино буде впроваджено, воно означатиме ембарго на 80% експорту італійського вина, заявила група.