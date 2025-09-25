Через тарифну політику Трампа економіки ЄС та Китаю опинитися в скрутному становищі. Вони готові співпрацювати один з одним, аби врятувати торгівлю.

Чому і як Китай та ЄС мають об’єднатися?

Китай та ЄС прагнуть розрядити торговельну напруженість, перебуваючи в скрутному становищі через тарифи Трампа, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

У заяві на своєму акаунті X після зустрічі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що обговорювала торговельні питання з лідером Китаю на полях Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, і що вона цінує "готовність Китаю співпрацювати з нами в дусі взаєморозуміння".

Занепокоєння Європи щодо експортного контролю, доступу до ринку та надлишкових потужностей добре відоме,

– сказала вона.

Китай та ЄС останні два роки перебували на межі торговельної війни, яку більшість аналітиків пов'язують з рішенням Єврокомісії 2023 року розпочати антисубсидійне розслідування щодо електромобілів китайського виробництва. У подальшому це призвело до розслідувань щодо бренді, молочних продуктів, свинини та інших товарів з ЄС.

Але враховуючи, що торговельна політика Трампа стискає як китайський, так і європейський експорт, Пекін і Брюссель мали підстави прагнути зближення.

Прем’єр Держради Китаю Лі Цян висловив сподівання, що Китай та ЄС зможуть "підтримати початкові прагнення щодо встановлення дипломатичних відносин". Він також висловив сподівання, що ЄС виконає своє зобов'язання щодо підтримки відкритих торговельних та інвестиційних ринків.

Як два важливі полюси світу, Китай та ЄС повинні продемонструвати відповідальність та зберегти стратегічну незалежність,

– додається у заяві МЗС Китаю.

Як тарифи Трампа вплинуть на економіки Китаю та ЄС?

Тарифи Трампа ще не "вдарили" по світовій торгівлі на повну, повідомляє 24 Канал з посиланням на вересневий звіт Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Очікується, що глобальне економічне зростання зараз сповільниться лише незначно – до 3,2% у 2025 році з 3,3% минулого року – порівняно з 2,9%, прогнозованими ОЕСР у червні.

У Китаї спостерігалося уповільнення зростання у другій половині року, оскільки попит на експортні відвантаження до запровадження тарифів США зменшується, а фіскальна підтримка зменшується.

Тим не менш, очікується, що економіка Китаю зросте на 4,9% цього року – порівняно з 4,7% у червні – перш ніж сповільнитися до 4,4% у 2026 році – переглянутий у бік збільшення з 4,3%.

Натомість у ЄС торговельна та геополітична напруженість компенсували зростання, спричинене зниженням процентних ставок.

Очікувалося, що економіка блоку зросте на 1,2% цього року (переглянуто в бік збільшення з 1,0% раніше) та на 1,0% у 2026 році (зниження з 1,2%), оскільки збільшення державних витрат у Німеччині стимулює зростання, тоді як "затягування пасків" обтяжує Францію та Італію.

