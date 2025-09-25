Вместе против тарифов Трампа: ЕС и Китай стремятся к сотрудничеству, несмотря на торговые споры
- Китай и ЕС стремятся сотрудничать для снижения торговой напряженности, которая возникла из-за пошлины Трампа.
- Обе стороны обсуждали вопросы торговли на полях Генеральной Ассамблеи ООН, в частности вопросы экспорта, рыночного доступа и другие стратегические вопросы.
Из-за тарифной политики Трампа экономики ЕС и Китая оказаться в затруднительном положении. Они готовы сотрудничать друг с другом, чтобы спасти торговлю.
Почему и как Китай и ЕС должны объединиться?
Китай и ЕС стремятся разрядить торговую напряженность, находясь в затруднительном положении из-за тарифов Трампа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Смотрите также "Покупай европейское": Германия призывает ЕС ответить на тарифы Трампа
В заявлении на своем аккаунте X после встречи президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что обсуждала торговые вопросы с лидером Китая на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, и что она ценит "готовность Китая сотрудничать с нами в духе взаимопонимания".
Беспокойство Европы относительно экспортного контроля, доступа к рынку и избыточных мощностей хорошо известно,
– сказала она.
Китай и ЕС последние два года находились на грани торговой войны, которую большинство аналитиков связывают с решением Еврокомиссии 2023 года начать антисубсидийное расследование в отношении электромобилей китайского производства. В дальнейшем это привело к расследованиям по бренди, молочных продуктов, свинины и других товаров из ЕС.
Но учитывая, что торговая политика Трампа сжимает как китайский, так и европейский экспорт, Пекин и Брюссель имели основания стремиться к сближению.
Премьер Госсовета Китая Ли Цян выразил надежду, что Китай и ЕС смогут "поддержать первоначальные стремления по установлению дипломатических отношений". Он также выразил надежду, что ЕС выполнит свое обязательство по поддержке открытых торговых и инвестиционных рынков.
Как два важных полюса мира, Китай и ЕС должны продемонстрировать ответственность и сохранить стратегическую независимость,
– добавляется в заявлении МИД Китая.
Как тарифы Трампа повлияют на экономики Китая и ЕС?
Тарифы Трампа еще не "ударили" по мировой торговле на полную, сообщает 24 Канал со ссылкой на сентябрьский отчет Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Ожидается, что глобальный экономический рост сейчас замедлится лишь незначительно – до 3,2% в 2025 году с 3,3% в прошлом году – по сравнению с 2,9%, прогнозируемыми ОЭСР в июне.
В Китае наблюдалось замедление роста во второй половине года, поскольку спрос на экспортные отгрузки до введения тарифов США уменьшается, а фискальная поддержка уменьшается.
Тем не менее, ожидается, что экономика Китая вырастет на 4,9% в этом году – по сравнению с 4,7% в июне – прежде чем замедлиться до 4,4% в 2026 году – пересмотрен в сторону увеличения с 4,3%.
Зато в ЕС торговая и геополитическая напряженность компенсировали рост, вызванный снижением процентных ставок.
Ожидалось, что экономика блока вырастет на 1,2% в этом году (пересмотрено в сторону увеличения с 1,0% ранее) и на 1,0% в 2026 году (снижение с 1,2%), поскольку увеличение государственных расходов в Германии стимулирует рост, тогда как "затягивание поясов" обременяет Францию и Италию.
Что известно о тарифах Трампа и их последствиях?
Китай достиг рекордного торгового профицита в 1,2 триллиона долларов из-за тарифы Трампа за 5 месяцев, наращивая экспорт в Индию, Африки и Юго-Восточной Азии. Рост экспорта Китая вызывает беспокойство в мире, но страна не получает больших прибылей, поскольку промышленные предприятия снижают цены.
Тарифы Трампа на металлы также давят на Европу. Негативное влияние американских пошлин на экономику Германии подтверждается снижением индекса делового климата Ifo после четырех месяцев роста.
Европейские потребители избегают американских товаров и сокращают расходы из-за пошлины Трампа, причем 26% отказываются от товаров из США, а 16% сокращают общие расходы.