Из-за тарифной политики Трампа экономики ЕС и Китая оказаться в затруднительном положении. Они готовы сотрудничать друг с другом, чтобы спасти торговлю.

Почему и как Китай и ЕС должны объединиться?

Китай и ЕС стремятся разрядить торговую напряженность, находясь в затруднительном положении из-за тарифов Трампа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

В заявлении на своем аккаунте X после встречи президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что обсуждала торговые вопросы с лидером Китая на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, и что она ценит "готовность Китая сотрудничать с нами в духе взаимопонимания".

Беспокойство Европы относительно экспортного контроля, доступа к рынку и избыточных мощностей хорошо известно,

– сказала она.

Китай и ЕС последние два года находились на грани торговой войны, которую большинство аналитиков связывают с решением Еврокомиссии 2023 года начать антисубсидийное расследование в отношении электромобилей китайского производства. В дальнейшем это привело к расследованиям по бренди, молочных продуктов, свинины и других товаров из ЕС.

Но учитывая, что торговая политика Трампа сжимает как китайский, так и европейский экспорт, Пекин и Брюссель имели основания стремиться к сближению.

Премьер Госсовета Китая Ли Цян выразил надежду, что Китай и ЕС смогут "поддержать первоначальные стремления по установлению дипломатических отношений". Он также выразил надежду, что ЕС выполнит свое обязательство по поддержке открытых торговых и инвестиционных рынков.

Как два важных полюса мира, Китай и ЕС должны продемонстрировать ответственность и сохранить стратегическую независимость,

– добавляется в заявлении МИД Китая.

Как тарифы Трампа повлияют на экономики Китая и ЕС?

Тарифы Трампа еще не "ударили" по мировой торговле на полную, сообщает 24 Канал со ссылкой на сентябрьский отчет Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Ожидается, что глобальный экономический рост сейчас замедлится лишь незначительно – до 3,2% в 2025 году с 3,3% в прошлом году – по сравнению с 2,9%, прогнозируемыми ОЭСР в июне.

В Китае наблюдалось замедление роста во второй половине года, поскольку спрос на экспортные отгрузки до введения тарифов США уменьшается, а фискальная поддержка уменьшается.

Тем не менее, ожидается, что экономика Китая вырастет на 4,9% в этом году – по сравнению с 4,7% в июне – прежде чем замедлиться до 4,4% в 2026 году – пересмотрен в сторону увеличения с 4,3%.

Зато в ЕС торговая и геополитическая напряженность компенсировали рост, вызванный снижением процентных ставок.

Ожидалось, что экономика блока вырастет на 1,2% в этом году (пересмотрено в сторону увеличения с 1,0% ранее) и на 1,0% в 2026 году (снижение с 1,2%), поскольку увеличение государственных расходов в Германии стимулирует рост, тогда как "затягивание поясов" обременяет Францию и Италию.

Что известно о тарифах Трампа и их последствиях?