Що буде з тарифами в Україні в жовтні

Опалювальний сезон цьогоріч стане найскладнішим в Україні за всі роки незалежності. Проте, уряд заявив, що тарифи не підвищуватимуть до закінчення воєнного стану.

Чи зміняться тарифи з 1 жовтня

Тарифи на розподіл (доставку) газу, теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання), а також постачання гарячої води не підвищуватимуть.

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Тариф на електроенергію, як і раніше, залежатиме від кількості спожитих кіловатів сім'єю (домогосподарством) за місяць: до 250 кіловатів – 1,44 гривні за кіловат-годин, понад 250 кіловатів – 1,68 гривні (з урахуванням податку на додану вартість).

Проте, тариф на газ зміниться лише для тих споживачів, які відмовились від річного фіксованого тарифу на користь змінного місячного.

Всі ті, хто залишився без газопостачальникаРоль ПОН в Україні виконує "Нафтогаз".

Клієнти постачальника ПОН отримуватимуть газ за стандартною ціною - 7,96 гривень за куб. Такою ж, як і для постійних клієнтів Нафтогазу в рамках базової річної пропозиції.

Старт опалювального сезону 2022-2023

Голова НАК "Нафтогаз Україна" Юрій Вітренко зазначав виданню The Guardian, що цьогоріч опалювальний сезон в Україні розпочнеться пізніше, ніж зазвичай, а закінчиться – раніше. Температура в приміщеннях буде на рівні 17 – 18°C.

Централізоване опалення у будинках включать, коли протягом трьох днів середньодобова температура повітря становить +8°С та нижче. Закінчиться опалювальний сезон, коли температура протягом трьох днів перевищуватиме цей показник.

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Що купити цієї зими

Туристичний газовий або спиртовий пальник стане в пригоді під час опалювального сезону.

Встановіть генератор, який для жителів приватних будинків точно не буде лишнім.

Не забувайте про газовий обігрівач. Він допоможе у разі зникнення опалення.

Звичайно, в пригоді стануть ліхтарик, свічки, гасові лампи, зарядні пристрої на сонячній батареї, заряджені павербанки.

Глобальна криптобіржасвяткує розширення своєї спільноти до 10 мільйонів користувачів. В честь цього Bybit скасував комісії на спотову торгівлю криптовалютами.