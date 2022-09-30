Изменятся ли тарифы с 1 октября

Тарифы на распределение (доставку) газа, тепловую энергию (ее производство, транспортировку и поставку), а также поставки горячей воды не будут повышаться.

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Тариф на электроэнергию по-прежнему будет зависеть от количества потребленных киловатт семьей (домохозяйством) за месяц: до 250 киловатт – 1,44 гривны за киловатт-часов, более 250 киловатт – 1,68 гривны (с учетом налога на добавленную стоимость).

Однако тариф на газ изменится только для потребителей, которые отказались от годового фиксированного тарифа в пользу переменного месячного.

Все оставшиеся без газопоставщика попадают к поставщику последней надежды (ПОН). Роль ПОН в Украине исполняет "Нафтогаз".

Клиенты поставщика ПОН будут получать газ по стандартной цене – 7,96 гривен за куб. Такой же, как и для постоянных клиентов "Нафтогаза" в рамках базового годового предложения.

Старт отопительного сезона 2022-2023

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко отмечал изданию The Guardian, что в этом году отопительный сезон в Украине начнется позже обычного, а закончится - раньше. Температура в помещениях будет на уровне 17-18°C.

Централизованное отопление в домах включат, когда в течение трех дней среднесуточная температура воздуха составляет +8°С и ниже. Окончится отопительный сезон, когда температура в течение трех дней будет превышать этот показатель.

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Что купить этой зимой

Туристическая газовая или спиртовая горелка пригодится во время отопительного сезона.

Установите генератор, который для жителей частных домов точно не будет лишним.

Не забывайте о газовом обогревателе. Он поможет при исчезновении отопления.

Конечно, пригодятся фонарик, свечи, керосиновые лампы, зарядные устройства на солнечной батарее, заряженные павербанки.

Глобальная криптобиржа Bybit отмечает расширение своего сообщества до 10 миллионов пользователей. В честь этого Bybit отменил комиссии по спотовой торговле криптовалютами.