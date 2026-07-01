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1 липня, 12:18
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Вода в Івано-Франківську стане "золотою": тарифи зростуть удвічі

Ірина Гайдук

В Івано-Франківську трохи більше ніж за тиждень різко здорожчає вода. Тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення для населення зростуть удвічі.

Скільки коштуватиме вода у місті 

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради ухвалив рішення про підвищення тарифів для абонентів комунального підприємства "Івано-Франківськводоекотехпром". 

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Нові тарифи на воду місцева влада затвердила окремо для суб'єктів господарювання та для населення. 

Підприємці та організації платитимуть:  

  • за водопостачання – 11,64 гривні за кубометр (без ПДВ);
  • за водовідведення – 6,74 гривні за кубометр (без ПДВ).

Загалом з урахуванням ПДВ суб'єкти господарювання сплачуватимуть за воду 22,06 гривні за кубометр. 

Водночас для населення тарифи підняли значно вище. Вартість послуг зросте таким чином: 

  • за водопостачання – до 29,54 гривні за кубометр (без ПДВ);
  • за водовідведення – до 25,05 гривні за кубометр (без ПДВ). 

Якщо врахувати податок на додану вартість, то загальний тариф для населення сягне 65,5 гривні за куб. 

Тоді як зараз жителі Івано-Франківська платять за воду загалом 28,2 гривні.

Нові тарифи набудуть чинності вже з 9 липня

Водночас мешканці багатоквартирних будинків платитимуть абонплату без змін у розмірі 24,67 гривні. 

Що говорять комунальники 

У комунальному підприємстві "Івано-Франківськводоекотехпром" підвищення тарифів пояснюють зростанням витрат на електроенергію, паливно-мастильні матеріали та оплату праці. 

Відтак нинішні тарифи не покривають вартість послуг на сто відсотків. Зокрема, за результатами І кварталу 2026 централізоване водопостачання – лише на 70%, а централізоване водовідведення – на 74%.

Встановлення тарифів здійснюється з метою приведення їх до економічно – обґрунтованого
рівня для недопущення збиткової діяльності підприємства, забезпечення належної організації
виробничого процесу з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, 
– зауважили на підприємстві.

Отож, міста поступово переглядають ціни на воду, оскільки місцева влада має право самостійно затверджувати тарифи для водоканалів, а НКРЕКП лише первіряє їх. 

Нагадаємо, тарифи на воду зростуть не лише в Івано-Франківську. Про підвищення вартості послуг повідомили зокрема водоканали в Полтаві, Тернополі, Луцьку тощо. 

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