У Євросоюзі планують жорсткі обмеження на імпорт металів. Брюссель пропонує зменшити квоти на постачання сталі майже вполовину.

Які тарифи планує ЄС?

Також Єврокомісія хоче підвищити тарифи на обсяги металів, які перевищують встановлені квоти, до 50%. Це буде відповідати митам, які вже раніше запровадили США та Канада, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Різке зменшення квот та підвищення тарифів стануть частиною заходів для сталеливарної галузі, які ЄС планує офіційно представити 7 жовтня.

Напередодні оголошення нових правил віцепрезидент Комісії з промислової стратегії Стефан Сежурн провів брифінг із представниками асоціації.

Навіщо ЄС підвищує тарифи?

У такий спосіб ЄС намагається стримати перевиробництво, яке виникло завдяки дотованим китайським сталеливарним заводам.

З 1 квітня Брюссель вже зменшив поточні квоти на імпорт сталі на 15%:

Зараз Єврокомісія досліджує ринок щодо обмежувальних заходів для алюмінію та мит на експорт металобрухту.

Проблема імпорту сталі набула для ЄС особливого значення на початку 2025 року після підвищення Вашингтоном тарифів на метали.

Після досягнення загальної торгівельної угоди з Трампом наприкінці липня ЄС заявив про готовність тісно співпрацювати з Вашингтоном у рамках "металевої альянсу", щоб захистити власне виробництво від впливу Китаю,

– зазначає видання.

Важливо! Підприємства сталеливарної галузі у ЄС все ще страждають від високих тарифів США на метали, навіть після досягнення торгівельної угоди. За даними Bloomberg, єврокомісар з торгівлі Марош Шефчович зустрівся з торговим представником Сполучених Штатів Джеймісоном Гріром, щоб поновити переговори про можливе зниження американських мит на сталь та алюміній для ЄС.

Які мита на сталь та алюміній встановили США?