По примеру США: ЕС планирует рекордно поднять тарифы на сталь
- ЕС планирует уменьшить квоты на импорт стали почти вполовину и повысить тарифы на объемы, превышающие квоты, до 50%.
- Эти меры направлены на сдерживание перепроизводства через дотируемые китайские сталелитейные заводы, и официально будут представлены 7 октября.
В Евросоюзе планируют жесткие ограничения на импорт металлов. Брюссель предлагает уменьшить квоты на поставки стали почти вполовину.
Какие тарифы планирует ЕС?
Также Еврокомиссия хочет повысить тарифы на объемы металлов, которые превышают установленные квоты, до 50%. Это будет соответствовать пошлинам, которые уже ранее ввели США и Канада, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Резкое уменьшение квот и повышение тарифов станут частью мер для сталелитейной отрасли, которые ЕС планирует официально представить 7 октября.
Накануне объявления новых правил вице-президент Комиссии по промышленной стратегии Стефан Сежурн провел брифинг с представителями ассоциации.
Зачем ЕС повышает тарифы?
Таким образом ЕС пытается сдержать перепроизводство, которое возникло благодаря дотируемым китайским сталелитейным заводам.
- С 1 апреля Брюссель уже уменьшил текущие квоты на импорт стали на 15%:
- Сейчас Еврокомиссия исследует рынок относительно ограничительных мер для алюминия и пошлин на экспорт металлолома.
Проблема импорта стали приобрела для ЕС особое значение в начале 2025 года после повышения Вашингтоном тарифов на металлы.
После достижения общего торгового соглашения с Трампом в конце июля ЕС заявил о готовности тесно сотрудничать с Вашингтоном в рамках "металлического альянса", чтобы защитить собственное производство от влияния Китая,
– отмечает издание.
Важно! Предприятия сталелитейной отрасли в ЕС все еще страдают от высоких тарифов США на металлы, даже после достижения торгового соглашения. По данным Bloomberg, еврокомиссар по торговле Марош Шефчович встретился с торговым представителем Соединенных Штатов Джеймисоном Гриром, чтобы возобновить переговоры о возможном снижении американских пошлин на сталь и алюминий для ЕС.
Какие пошлины на сталь и алюминий установили США?
Напомним, что в начале февраля этого года Дональд Трамп принял решение существенно поднять тарифы на импорт стали и алюминия в США - с 10% до 25%. В то же время были отменены и все предыдущие квоты.
Однако эти меры не стали окончательными. В июне администрация Трампа снова пересмотрела правила и повысила пошлины уже вдвое – до 50%. Единственным исключением оказалась Великобритания, которая смогла договориться об отдельном торговом соглашении с Соединенными Штатами.
В конце августа Вашингтон пошел еще дальше. Повышенные тарифы распространились на сотни категорий товаров, в производстве которых используется сталь или алюминий. Таким образом 50% сборы начали касаться не только самого металла, но и конечной продукции. В список попали бытовая техника, ветровые турбины, тяжелая строительная техника вроде бульдозеров, мотоциклы, вагоны и даже отдельные виды мебели.