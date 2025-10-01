В Евросоюзе планируют жесткие ограничения на импорт металлов. Брюссель предлагает уменьшить квоты на поставки стали почти вполовину.

Какие тарифы планирует ЕС?

Также Еврокомиссия хочет повысить тарифы на объемы металлов, которые превышают установленные квоты, до 50%. Это будет соответствовать пошлинам, которые уже ранее ввели США и Канада, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Резкое уменьшение квот и повышение тарифов станут частью мер для сталелитейной отрасли, которые ЕС планирует официально представить 7 октября.

Накануне объявления новых правил вице-президент Комиссии по промышленной стратегии Стефан Сежурн провел брифинг с представителями ассоциации.

Зачем ЕС повышает тарифы?

Таким образом ЕС пытается сдержать перепроизводство, которое возникло благодаря дотируемым китайским сталелитейным заводам.

С 1 апреля Брюссель уже уменьшил текущие квоты на импорт стали на 15%:

Сейчас Еврокомиссия исследует рынок относительно ограничительных мер для алюминия и пошлин на экспорт металлолома.

Проблема импорта стали приобрела для ЕС особое значение в начале 2025 года после повышения Вашингтоном тарифов на металлы.

После достижения общего торгового соглашения с Трампом в конце июля ЕС заявил о готовности тесно сотрудничать с Вашингтоном в рамках "металлического альянса", чтобы защитить собственное производство от влияния Китая,

– отмечает издание.

Важно! Предприятия сталелитейной отрасли в ЕС все еще страдают от высоких тарифов США на металлы, даже после достижения торгового соглашения. По данным Bloomberg, еврокомиссар по торговле Марош Шефчович встретился с торговым представителем Соединенных Штатов Джеймисоном Гриром, чтобы возобновить переговоры о возможном снижении американских пошлин на сталь и алюминий для ЕС.

Какие пошлины на сталь и алюминий установили США?