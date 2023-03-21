Електроенергія та газ після підвищення тарифів: якими будуть суми

Розмови щодо підвищення тарифів в Україні не вщухають. Відтак світло та газ для населення, за попередніми прогнозами, може суттєво зрости. Про підвищення вартості тарифів на воду мова також йде.

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко розповів, що в Україну "прийдуть" європейські ціни на енергоносії хочемо ми цього чи ні.

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Об'єднання нашої енергетичної, газотранспортної системи, об'єднання ринків, означає одне: до нас приходять європейські ціни на енергоносії,

– пояснює нардеп.

На скільки можуть підвищити тарифи на світло та газ

Електроенергія;

Є два варіанти підвищення ціни. За словами Кучеренка, є "легкий варіант" – це коли підвищення приблизно до 2,5 гривні за кіловат. А для тих, хто споживає до 100 кіловатів щомісяця – ринкова ціна становитиме приблизно 6 – 7 гривень за кіловат-годину. Водночас вартість газу може зрости ще суттєвіше.

Газ;

Вже існує ринкова ціна на рівні 16 гривень за кубометр.

Я сподіваюся, що вони не одразу ці 16 гривень на населення вивалять, спочатку на теплокомуненерго. І тоді це проблема буде мерів міст – отримати ціну на газ 16 гривень і перерахувати тариф на тепло. А якщо газ підвищать, а тарифи ні, то тоді мери міст повинні знайти десь джерело, щоб покривати це,

– додав Кучеренко.

Вода;

Ще раніше Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг повідомила, що в Україні буде 2 етапи перегляду тарифів на воду.

Відтак середні витрати домогосподарств на воду та водовідведення після запланованого на 2023 рік підвищення тарифів збільшаться до 60 гривень.

Під час першого етапу переглянуть зростання середньозважених тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення ліцензіатів в середньому на 12,3%, під час другого – 14,1%.

що підвищення тарифів буде залежати від регіону України, а саме від місцевих особливостей виробництва.

Для чого підвищують тарифи

Все через те, що за рік змінилася вартість складових, які відповідають за собівартість комунальних послуг. Ціна зросла на електричну енергію, реагенти, пально-мастильні матеріали тощо.

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