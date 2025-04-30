Виплати до Дня Незалежності: хто з українців може отримати тисячу гривень
- Українці отримають грошові виплати до Дня Незалежності, зокрема тисячу гривень отримають учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в'язні концтаборів та діти, що народилися в місцях примусового тримання їх батьків.
- Члени родин загиблих учасників бойових дій отримають 650 гривень, а особи з особливими заслугами перед Батьківщиною — 3 100 гривень.
Українці отримають грошові виплати до Дня Незалежності. Зокрема деякі з громадян можуть розраховувати на тисячу гривень.
Хто з українців може отримати тисячу гривень
Кошти нададуть до 24 серпня поточного року, передає 24 Канал з посиланням постійного представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.
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Тисяча гривень передбачається для таких осіб:
- учасникам бойових дій;
- постраждалим учасникам Революції Гідності;
- колишнім неповнолітнім (яким на момент увʼязнення не виповнилося 18 років) вʼязням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання;
- дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків.
Зокрема члени родин загиблих або померлих учасників бойових дій, захисників і захисниць України, а також вдови чи вдівці, які не одружилися вдруге (якщо померла особа мала інвалідність унаслідок війни, брала участь у бойових діях або була жертвою нацистських переслідувань) отримають 650 гривень від держави цього року.
Важливо! Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною отримають 3 100 гривень до Дня Незалежності.