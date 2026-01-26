Чи роздаватимуть "зимову тисячу" у 2026 році: у Мінсоцполітики зробили заяву

Торік на програму "Зимової підтримки" для отримання тисячі гривень допомоги від держави подалося 17,8 мільйона осіб. Однак, за попередньою оцінкою, заявки очікували лише від 13 мільйонів людей.

Чи буде "Зимова підтримка" у 2026 році?

Деталі в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів міністр соціальної політики, сім'ї та нацєдності Денис Улютін. Він також сказав, чи продовжать програму на 2026 рік.

За словами посадовця, в Україні близько 15 мільйонів людей вже отримують будь-які види соціальної допомоги. Тож хоч кількість поданих заяв перевищила очікування, фінальна цифра була "не така вже демонічна".

На "Зимову підтримку" спрямували ресурс, що сформувався унаслідок економії за деякими з програм Мінсоцполітики.

А от чи буде така ж програма знову у 2026 році – наразі під питанням. Уряд ще аналізуватиме її доцільність.

Ми будемо аналізувати ситуацію в другій половині року, яка саме підтримка буде актуальною. У цьому році ми поки рухаємося за іншими механіками. Подивимось,

– сказав міністр.

Зокрема, належить обрахувати ефективність програми. Для цього потрібно більше даних, насамперед про те, куди точно пішли кошти.

Нагадаємо, за даними прем'єр-міністерки Юлії Свириденко від 19 січня, громадяни активно користуються "зимовою тисячею" і вже витратили 11,3 мільярда гривень. Найчастіше їх спрямовують на оплату комунальних послуг (близько 80% витрат), а серед інших популярних категорій – продукти, ліки й донати на Сили оборони.

На що українці витрачали "зимову тисячу"?

Згадуючи 2024 рік, Улютін зауважив, що велику кількість цих коштів українці витратили на оплату комунальних послуг.

За словами посадовця, у зимовий період це "досить непогана конструкція" – держава підтримала і людей, і комунальний сектор.

Енергетики отримали ресурс у момент, коли їм потрібно відновлювати енергетику. Водоканали теж. У цих сферах, можливо, змогли виплатити зарплату людям, і гроші пішли в споживання. І це певним чином підтримує економіку,

– пояснив він.

На другому місці за використанням виплати були ліки та товари українського виробництва.

Що ще варто знати про допомогу?