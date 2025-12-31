Деякі українці досі не отримали "тисячу Зеленського": з'явилося важливе пояснення

У 2025 році в межах програми "Зимова підтримка", яку впроваджує Кабмін за ініціативи президента, заявки подала рекордна кількість українців – 18 мільйонів осіб. Частина з них уже отримала допомогу від держави, однак решті виплата надійде в наступному році.

Коли нарахують "тисячу Зеленського"?

Це стосується тих, хто оформив її з 16 грудня у відділеннях Укрпошти. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності.

Найбільшу кількість заявок на "Зимову підтримку" – 14,3 мільйона осіб із 18 — оформили онлайн через застосунок Дія. Зокрема, це було 3,3 мільйона заявок на дітей.

Усім цим громадянам гроші вже нараховано. Станом на 31 грудня через картку "Національний кешбек" українці провели платежів на суму понад 8,5 мільярдів гривень.

Однак іще 1,9 мільйона людей оформили допомогу від держави у відділеннях Укрпошти, зокрема на 124 тисяч дітей. Виплати за цими заявками й досі тривають.

Ті, хто подав заявку з 16 грудня, почнуть отримувати допомогу на початку січня 2026 року. Як тільки кошти будуть нараховані, надійде SMS-повідомлення,

– пишуть у відомстві.

До слова, майже 2 мільйони отримувачів пенсій та соціальних виплат через Укрпошту отримали "тисячу Зеленського" на спеціальний рахунок разом із регулярними виплатами.

Зверніть увагу! Отримані на картку "Національний кешбек" через Дію гроші потрібно використати до 30 червня 2026 року. Однак ті, хто оформив допомогу через Укрпошту, зможуть витратити тисячу до кінця лютого 2026 року.

Нагадаємо, у вечірньому зверненні 23 грудня Володимир Зеленський анонсував нові програми прямої підтримки громадян – за прикладом США та Європи.

Де можна використати допомогу?