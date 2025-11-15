Зеленський сказав, коли українцям надійде тисяча гривень
- З 15 листопада українці можуть подавати заявки на отримання тисячі гривень.
- Зеленський сказав, коли після подачі заявки мають надійти гроші.
15 листопада стартувала програма зимової підтримки. Українці вже можуть подавати заявки на отримання тисячі гривень.
Президент Зеленський розповів, що лише за перші дві години надійшло пів мільйона заявок на 1000 гривень, передає 24 Канал.
Коли українці отримають кошти?
Глава держави уточнив, що тисячу можна буде витратити на оплату "комуналки", ліків, продуктів і книг українського виробництва та допомогу армії. Головне – встигнути оформити заявку через "Дію" або Укрпошту до Різдва.
Гроші мають надійти через 10 днів після оформлення заявки,
– пояснив президент.
Він додав, що тисячу треба буде використати до 30 червня 2026 року.
Володимир Зеленський нагадав, що минулого року понад 14 мільйонів українців скористалися зимовою підтримкою.
Що відомо про програму "Зимової підтримки"?
На програму "Зимова підтримка" уряд виділив 11 мільярдів гривень. Фінансування виплат відбуватиметься шляхом перерозподілу коштів з інших програм соціального захисту, таких як "Соціальний захист дітей та сім'ї" та "Підтримка малозабезпечених сімей".
З 1 грудня запрацює програма "УЗ-3000". Вона надає 3000 безоплатних кілометрів на подорожі Україною для всіх громадян, щоб зменшити навантаження у пікові періоди.
Вразливі категорії громадян можуть отримати одноразову допомогу у вигляді 6500 гривень. Прийом заявок стартує з 20 листопада.