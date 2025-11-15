Зеленський сказав, коли українцям надійде тисяча гривень

15 листопада стартувала програма зимової підтримки. Українці вже можуть подавати заявки на отримання тисячі гривень.

Президент Зеленський розповів, що лише за перші дві години надійшло пів мільйона заявок на 1000 гривень, передає 24 Канал.

Дивіться також Уряд зменшуватиме пенсії у 2026 році: хто першим втратить частину виплат

Коли українці отримають кошти?

Глава держави уточнив, що тисячу можна буде витратити на оплату "комуналки", ліків, продуктів і книг українського виробництва та допомогу армії. Головне – встигнути оформити заявку через "Дію" або Укрпошту до Різдва.

Гроші мають надійти через 10 днів після оформлення заявки,

– пояснив президент.

Він додав, що тисячу треба буде використати до 30 червня 2026 року.

Володимир Зеленський нагадав, що минулого року понад 14 мільйонів українців скористалися зимовою підтримкою.

Що відомо про програму "Зимової підтримки"?