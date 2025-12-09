Підтримка "тисяча Зеленського": на що українці найчастіше витрачають виплати

Тисячу Зеленського найчастіше витрачають на комунальні послуги, аптеки та донати. Однак найбільше виплату використовують для сплати комуналки.

На що українці витрачають "зимову тисячу"?

Про це сказала заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності Тетяна Кірієнко під час брифінгу в Медіацентрі Україна, пише 24 Канал з посиланням на Медіацентр Україна.

Читайте також Чи можна купити за "1000 Зеленського" книги зараз

Лідером оплати залишаються житлово-комунальні послуги. Вже близько 4,5 мільйонів людей оплатили комунальні послуги. На другому місці – аптеки та донати,

– сказала Тетяна Кірієко.

Зокрема українці подали понад 15,8 мільйона заявок на отримання зимової тисячі. Це вже на 1,8 мільйона більше осіб, ніж торік.

Зауважте! Кірієнко запевнила, що всі заявки будуть виповнені. І всі отримають свою "зимову підтримку", навіть попри те, що заявок очікується більше, ніж торік.

Зокрема протягом 6 – 7 грудня тривала 5 і 6 хвилі виплат "зимової тисячі". За ці два дні підтримку отримали ще понад 2 мільйони людей на суму 1,58 мільярда гривень. Про це повідомили у Мінсоцполітики.

У межах 5-ї хвилі підтримку отримали 1,5 мільйона людей, які подавали заявки в застосунку Дія 23 – 30 листопада.

У межах 6-й хвилі – майже 600 тисяч людей, які подавали заявки 1 – 4 грудня.

Найближчими днями виплату профінансують користувачам Дії, які оформили заявки з 5 по 7 грудня. У новій хвилі виплат виділять понад 350 мільйонів для 289,5 тисяч українців.

Цікаво! Станом на 8 грудня, допомогу вже отримали понад 11,6 мільйона українців, зокрема на дітей.

На що можна витратити "зимову підтримку"?