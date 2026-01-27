Угода десятиліть: ЄС та Індія домовилися про вільну торгівлю

Індія та Євросоюз уклали історичну угоду про вільну торгівлю. Після двох десятків років переговорів домовленості відкриють шлях європейським товарам до величезного, але досить закритого індійського ринку.

Що відомо про угоду Індії та ЄС?

Про це повідомив прем’єр-міністр Нарендра Моді, зазначивши, що цією угодою ЄС та Індія прагнуть убезпечити себе від нестабільності у відносинах зі США, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Учора було підписано велику угоду між Європейським Союзом та Індією. У світі її вже називають “матір’ю всіх угод”. Вона відкриє величезні можливості для 1,4 мільярда громадян Індії та мільйонів жителів Європи,

– заявив Моді.

Очікується, що прем’єр Індії та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосять деталі угоди під час саміту Індія – ЄС пізніше цього ж дня.

Формально підписати угоду Індія та ЄС зможуть лише після юридичної перевірки всіх документів.

Очікується, що вона триватиме п'ять – шість місяців.

Джерела в індійському уряді говорять, що впровадити всі домовленості про вільну торгівлю планують протягом 2026 року.

Такі домовленості відображають прагнення багатьох країн зменшити залежність від США на тлі політики президента Дональда Трампа – зокрема його заяв щодо Гренландії та погроз запровадження тарифів проти європейських держав,

– зазначає видання.

Зауважте! На сьогодні Євросоюз є найбільшим торгівельним партнером Індії, яка залишається найчисельнішим ринком у світі. Обсяг торгівлі між ними у фінансовому році до березня 2025 року сягнув 136,5 мільярда доларів.

Що Індія пропонує Євросоюзу?

Раніше Reuters дізналося, що Індія на тлі торгівельних перемовин планує знизити тарифи на автомобілі з ЄС до 40%. Нинішні ставки досягають 110%. Уряд Моді нібито погодився негайно знизити мита на певну кількість автівок європейських виробників вартістю понад 15 тисяч євро.

Однак пропозиція уряду містить деякі обмеження:

За джерелами, Індія пропонує скоротити тарифи до 40% приблизно для 200 тисяч автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння на рік.

Водночас протягом перших п'яти років пільги не розповсюджуватимуться на електромобілі, щоб захистити місцевих виробників. Пізніше і на них знизять мита.

Це стане найбільшим відкриттям індійського ринку для європейських автовиробників на тлі завершення переговорів про угоду про вільну торгівлю між Індією та ЄС,

– говорять аналітики.

Варто знати! Наразі Індія входить в трійку найбільших авторинків у світі разом зі США та Китаєм. Але досі він був одним із найбільш закритих для іноземних виробників.

Чому ЄС та Індія зближуються?