Дедлайн у 45 днів: Японія поспішає виконати умови Трампа, щоб уникнути нових мит

Японія поспішає інвестувати у США мільярди доларів у рамках широкої торгівельної угоди, укладеної раніше цього року. Вона передбачає зниження запроваджених президентом Дональдом Трампом тарифів, але має дедлайн.

Чому Японія поспішає інвестувати у США?

У вівторок увечері, 23 грудня, Японія та США провели консультації, на яких домовилися прискорити інвестиційні проєкти в американську економіку, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

На зустрічі обговорили перший проєкт, у який має інвестувати Японія. Участь у ній взяли міністр торгівлі Японії Рьосей Аказава, а також міністр торгівлі США Говард Лютнік і міністр енергетики США Кріс Райт. Консультації тривали близько двох годин.

Міністри узгодили позиції щодо прискорення підготовчих робіт, щоб перший проєкт у межах Стратегічної інвестиційної ініціативи міг бути оголошений якомога раніше,

– повідомило МЗС Японії у середу.

Після завершення консультацій пропозиції передадуть до інвестиційного комітету, який очолює міністр торгівлі США. Але остаточно інвестиції ухвалюватиме Трамп на основі рекомендацій комітету.

Для Японії важливо якомога швидше фіналізувати інвестиційний проєкт під тиском можливих тарифів.

Японія може зіткнутися з поверненням підвищених мит, якщо не профінансує жоден проєкт протягом 45 днів після рішень Трампа,

– наголошує видання.

Варто знати! Раніше Трамп погрожував підвищити мита на японський імпорт до 25%, але згодом знизив їх до 15% для більшості товарів.

Яку торгівельну угоду уклали США та Японія?

Наприкінці липня США та Японія уклали торгівельну угоду, яку Дональд Трамп назвав у Truth Social "найбільшою в історії". За цією угодою Токіо погодився інвестувати в американську економіку 550 мільярдів доларів.

Ми щойно уклали масштабну угоду з Японією – можливо, найбільшу в історії. За моїм дорученням Японія інвестує 550 мільярдів доларів в економіку США, при цьому 90% прибутку дістанеться нашій країні,

– написав Трамп.

Тоді американський президент зауважив, що Японія також відкриє широкі можливості для торгівлі:

автомобілями;

вантажівками;

рисом та деякими іншими сільськогосподарськими продуктами;

іншими товарами.

Трамп додав, що торгівельні домовленості між країнами мають створити сотні робочих місць у США.

Зауважте! Щоб задобрити Трампа, Токіо навіть планує імпортувати деякі власні автомобілі, зібрані у США, назад до Японії. Це дозволить знизити значний профіцит у торгівлі, на який давно скаржиться американський президент, пише Reuters.

