Такого не було з часів пандемії: торгівля між Москвою та Пекіном суттєво скоротилась

Торгівля Китаю з Росією у 2025 році знизилася, якщо порівнювати з рекордним рівнем 2024 року. Співпраця впала вперше за п’ять років.

Чому зменшилась співпраця між Китаєм та Росією?

Загальний обсяг торгівлі становив 1,63 трильйона юанів (234 мільярдів доларів США), передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Спад спричинений зниженням попиту в Росії на китайські автомобілі. А також падінням ціни імпорту російської сирої нафти до Китаю.

Коли Кремль зазнав санкцій у лютому 2022 року, Китай став для країни важливою економічною опорою. Пекін закуповував російську нафту, вугілля і газ, а також постачав своєму північному сусідові товари – від автомобілів до електроніки.

За даними Головного митного управління Китаю, двостороння торгівля в юанях у 2025 році скоротилася на 6,5% – з рекордних 1,74 трильйона юанів у 2024 році.

Важливо! Таким чином було перервано чотири роки поспіль зростання. Востаннє падіння фіксувалося у 2020 році, коли на торгівлю пандемія COVID-19.

Китайський експорт до Росії торік зменшився на 9,9%. А імпорт із Росії скоротився на 3,4%.

У доларовому вимірі обсяг двосторонньої торгівлі досяг 228,1 мільярда доларів, що на 6,9% менше у річному обчисленні. Лише в грудні експорт Китаю до Росії зріс на 2,2%, перервавши восьмимісячне падіння. А зростання імпорту різко прискорилося – до 17,1%.

Водночас дані за перші 11 місяців 2025 року показали, що вартість імпорту Китаєм російської сирої нафти знизилася на 19,6% – до 328,5 мільярдів юанів порівняно з аналогічним періодом 2024 року – на тлі падіння світових цін на нафту.

Водночас обсяги експорту китайських автомобілів до Росії в натуральному вираженні впали на 46% у річному вимірі з січня по листопад, коли Москва підвищила збори на китайські авто.

Росія намагається подолати уповільнення двосторонньої торгівлі,

– йдеться у матеріалі.

У вересні дві країни підписали понад 20 угод про співпрацю у таких галузях:

енергетики; аерокосмічної промисловості; штучного інтелекту; сільського господарства.

Зверніть увагу! Два стратегічні партнери також схвалили проєкт газопроводу "Сила Сибіру – 2", який у майбутньому може постачати додаткові 50 мільярдів кубометрів російського газу на рік через Монголію з арктичних газових родовищ Ямалу.

Раніше вже російське видання The Moscow Times писало про подібні проблеми. У матеріалі стверджують, що за перший рік повномасштабної війни в Україні торгівля між Китаєм та Росією зросла на 30%,

Тоді як у 2025 році – вперше пішла на спад. Зокрема частка російського ринку в експорті Китаю скоротилася з 3,2% до 2,7%.

Водночас Росія зайняла лише 9 позицію серед найбільших покупців китайських товарів.

Що ще відомо про відносини між країнами?