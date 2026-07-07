Світовий ринок газу побив історичний рекорд, але нова загроза може все перекреслити
Світова торгівля скрапленим природним газом (СПГ) торік досягла рекордного рівня. Однак війна на Близькому Сході зупинила зростання, змінивши газовий ринок.
Який газовий рекорд встановили торік
Про це у новому звіті повідомив Міжнародний газовий союз (IGU), пише Reuters.
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За даними звіту, у 2025 році світова торгівля СПГ зросла на 6,3% та досягнула 436,98 мільйона тонн. Це стало найшвидшим темпом зростання з 2022 року.
Головним чинником зростання стало збільшення імпорту до Європи, яка найбільше наростила закупівлі скрапленого газу. Сукупні обсяги постачань торік зросли на 26,1 мільйона тонн – до 126,2 мільйона тонн.
Втім, найбільшим імпортером СПГ у світі із загальним обсягом 168,7 мільйона тонн залишилися країни Азії. Водночас аналітики відзначають, що тенденції у цьому регіоні різнилися.
Зокрема, Китай посів перше місце із показником 69,77 мільйона тонн. Однак Пекін все ж скоротив закупівлі на 8,9 мільйона тонн, зробивши ставку на власний видобуток і збільшення постачань газу трубопроводом із Росії.
Інші країни навпаки почали купувати більше газу:
- Другим найбільшим імпортером СПГ у світі із показником 67,37 мільйона тонн стала Японія.
- Тоді як Південна Корея наростила закупівлі скрапленого газу на 1,7 мільйона тонн – до 48,67 мільйона тонн.
Найбільшим експортером СПГ у світі залишилися США, які поставили 110,74 мільйона тонн. Далі йдуть Катар із 81,51 мільйона тонн та Австралія – 80,32 мільйона тонн.
Чому газовий ринок під загрозою
Однак перспективи світового ринку газу затьмарила війна на Близькому Сході. Фахівці вже попередили що конфлікт може призвести до скорочення світової торгівлі СПГ у 2026 році.
Конфлікт у Перській затоці пошкодив інфраструктуру СПГ, погіршив перспективи реалізації нових проєктів із розширення потужностей у регіоні та створив для азійських покупців невизначеність щодо постачань і вищі ціни,
– заявив президент IGU Андреа Стегер.
За оцінками компанії Shell, через перебої в Ормузькій протоці, викликані війною, під загрозою опинилося близько 20% світових постачань скрапленого природного газу.
Разом з тим на ринок газу тиснуть високі ціни:
- Після початку війни проти Ірану спотові ціни на СПГ в Азії злетіли на 143%. Це стало найвищим показником майже за три роки.
- Європейські ціни на природний газ під час ескалації війни за один день підскочили майже на 35%.
Тож, наразі ринок чекає на відновлення постачань газу через Ормуз, але загрози з боку Ірану залишаються. Хоча один із найбільших експортерів СПГ, Катар, і обіцяє відновити нормальне виробництво СПГ "протягом кількох тижнів".