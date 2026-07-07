Який газовий рекорд встановили торік

Про це у новому звіті повідомив Міжнародний газовий союз (IGU), пише Reuters.

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За даними звіту, у 2025 році світова торгівля СПГ зросла на 6,3% та досягнула 436,98 мільйона тонн. Це стало найшвидшим темпом зростання з 2022 року.

Головним чинником зростання стало збільшення імпорту до Європи, яка найбільше наростила закупівлі скрапленого газу. Сукупні обсяги постачань торік зросли на 26,1 мільйона тонн – до 126,2 мільйона тонн.

Втім, найбільшим імпортером СПГ у світі із загальним обсягом 168,7 мільйона тонн залишилися країни Азії. Водночас аналітики відзначають, що тенденції у цьому регіоні різнилися.

Зокрема, Китай посів перше місце із показником 69,77 мільйона тонн. Однак Пекін все ж скоротив закупівлі на 8,9 мільйона тонн, зробивши ставку на власний видобуток і збільшення постачань газу трубопроводом із Росії.

Інші країни навпаки почали купувати більше газу:

Другим найбільшим імпортером СПГ у світі із показником 67,37 мільйона тонн стала Японія.

Тоді як Південна Корея наростила закупівлі скрапленого газу на 1,7 мільйона тонн – до 48,67 мільйона тонн.

Найбільшим експортером СПГ у світі залишилися США, які поставили 110,74 мільйона тонн. Далі йдуть Катар із 81,51 мільйона тонн та Австралія – 80,32 мільйона тонн.

Чому газовий ринок під загрозою

Однак перспективи світового ринку газу затьмарила війна на Близькому Сході. Фахівці вже попередили що конфлікт може призвести до скорочення світової торгівлі СПГ у 2026 році.

Конфлікт у Перській затоці пошкодив інфраструктуру СПГ, погіршив перспективи реалізації нових проєктів із розширення потужностей у регіоні та створив для азійських покупців невизначеність щодо постачань і вищі ціни,

– заявив президент IGU Андреа Стегер.

За оцінками компанії Shell, через перебої в Ормузькій протоці, викликані війною, під загрозою опинилося близько 20% світових постачань скрапленого природного газу.

Разом з тим на ринок газу тиснуть високі ціни:

Після початку війни проти Ірану спотові ціни на СПГ в Азії злетіли на 143%. Це стало найвищим показником майже за три роки.

Європейські ціни на природний газ під час ескалації війни за один день підскочили майже на 35%.

Тож, наразі ринок чекає на відновлення постачань газу через Ормуз, але загрози з боку Ірану залишаються. Хоча один із найбільших експортерів СПГ, Катар, і обіцяє відновити нормальне виробництво СПГ "протягом кількох тижнів".